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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 23.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ek yerleştirme için son gün

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Ek yerleştirme için son gün
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İlk yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen ve ikinci kez şansını denemek isteyen adayların ek yerleştirme tercihlerinde bulunması için bugün son gün.

Adaylar tercih başvurularını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. Adayların ek yerleştirme tercihinde bulunabilmeleri için tercih ücretini yatırmaları gerekiyor. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Bu ücreti yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.

24 TERCİH HAKKI VAR

Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. 150 barajını geçenler önlisans, 170 barajını geçenler lisans programlarından tercih yapabilecekler. Kayıtlar üniversitelerde ya da elektronik olarak yapılabilecek.

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