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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 17.02.2021 - 04:52 | Son Güncelleme:

Ek Tohumun Hasını Çekme Yiyecek Yasını atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Ek Tohumun Hasını Çekme Yiyecek Yasını atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Ek Tohumun Hasını Çekme Yiyecek Yasını atasözünde yiyecek kelimesi bir işten elde edilen sonuç anlamında kullanılmıştır. Sözdeki ''Tohum'' ise bir işin temeli anlamına gelir. Ek Tohumun Hasını Çekme Yiyecek Yasını atasözünün anlamı nedir? Örnek cümlelerle birlikte derledik.

Atasözü bize ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini hatırlatır. Bir işin sonunda hayal kırıklığına uğrayanlar en başta önlemini almamış olanlardır.

 Ek Tohumun Hasını Çekme Yiyecek Yasını Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Ek Tohumun Hasını Çekme Yiyecek Yasını atasözü ile bir işe girişmeden önce iyi hazırlık yapılması gerektiğini öğütler. Temeli sağlam olmayan girişimler hüsranla sonuçlanabilir. Hem maddi hem de manevi başarıların elde edilebilmesi temelin sağlam olup olmamasına bağlıdır. İnsanlar birçok şeye heveslenebilir fakat yalnızca amaçlarını gerçekleştirmek için çabalayanlar ideallerini gerçekleştirebilir.

 Tohum aynı zamanda iyi arkadaş ve sağlam dost anlamına gelir. Yolun sonunda neyle karşılaşacağın yola kimlerle çıktığına bağlıdır.

 Ek Tohumun Hasını Çekme Yiyecek Yasını Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bugünkü derste ''Ek Tohumun Hasını Çekme Yiyecek Yasını'' sözü hakkında kompozisyon yazdık.

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