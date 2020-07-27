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Eğitim
Haber Giriş: 27.07.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Ek puanlı yerleştirme puanı nedir? Kısa açıklama

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Ek puanlı yerleştirme puanı nedir? Kısa açıklama
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Ek puanlı yerleştirme puanı, ÖSYM'nin YKS puanlarını açıklanmasının ardından araştırılan konu olmaya başladı. Ek puanlı yerleştirme puanı, adayın lise eğitimine paralel olarak üniversite bölümü tercih etmesi sonucu devreye girmektedir. İşte, ek puanlı yerleştirme puanı nedir sorusunun cevabı ve merak edilen bazı bilgiler

Ek puanlı yerleştirme puanı, sonuç sayfasında yer alması ve tercih kılavuzunda listelenmesi nedeniyle merakla araştırılıyor. Sonuçların açıklanmasının akabinden şu ana kadar pek çok adayın merakla araştırdığı konular arasında yer alan ek puanlı yerleştirme süreci, tamamıyla tercihe göre devreye girmektedir. Peki, ek puanlı yerleştirme puanı nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

EK PUANLI YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Tablo 6A’da ve Tablo 6B.1’de yer alan lisans programlarına, ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirileceklerdir. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar Tablo 6A’da ve Tablo 6B.1’de yer alan lisans programlarına ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilmezler.

Özet geçmek gerekirse, adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçmesi halinde devreye girebilmektedir. Buna en doğru örnek, lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan alması şeklinde verilebilir.

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