Ek puanlı yerleştirme puanı nedir? Ek puanlı yerleştirme hesaplama 2021

Ek puanlı yerleştirme puanı, sonuç sayfasında yer alması ve tercih kılavuzunda listelenmesi nedeniyle merakla araştırılıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte pek çok üniversite adayının araştırdığı konular arasında yer alan ek puanlı yerleştirme süreci, tamamen tercihe göre kullanılmaktadır. Peki, ek puanlı yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? İşte detaylar…

EK PUAN NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Ek puan, bir mesleğe yönelik program uygulayan lise mezunlarına, kendi alanları ile ilgili meslek yüksekokulları ile bazı lisans programlarına yerleştirme yapılırken ayrıca verilecek olan bir puandır. Ek puanlar, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının katsayılarla çarpılmasıyla elde edilecek ve yerleştirme yapılırken Y-ÖSS puanlarına ayrıca katılacaktır.

EK PUANLI YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Söz konusu lisans programlarına, ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirileceklerdir. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar lisans programlarına ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilmezler.

Yani adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçmesi halinde devreye girebilmektedir. Buna en doğru örnek, lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan alması şeklinde verilebilir.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE EŞİT PUAN ALAN ADAYLARA NASIL BİR İŞLEM YAPILIR?

Merkezi yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde, hangi sırada olursa olsun bu programa tercihleri arasında yer vermiş olan adaylardan, yerleştirmede kullanılan Y-ÖSS puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olana öncelik tanınacaktır. Bir yükseköğretim programını tercih etmiş olan adayların, bu programa kesin kayıt hakkı kazananları belirlemede kullanılan puan toplamı eşit olduğunda, Y-ÖSS puanı büyük olana, bu puanları da eşitse Y-ÖSS puanında ağırlığı fazla olan test bölümünün ham puanı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

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