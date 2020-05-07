Ek ders ücretleri neden yatmadı 2020? Mayıs ek ders ücreti ne zaman yatar?

Mayıs ayının ikinci haftası tamamlanırken ek ders ücreti neden yatmadı sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Bazı iddialara göre 1 Mayıs tarihinin resmi tatil olması nedeniyle planlamanın okul müdürlükleri tarafından yapılamadığı öne sürüldü. Ek ders ücretleri yatmayacak olan personeller ise resmi yazı ile belirlendi. İşte, o detaylar

EK DERS İMKANINDAN KİMLER YARARLANAMIYOR?

14 Nisan tarihinde Giresun Valiliğine gönderilen yazıda, kimlere ek ders ücreti yatmayacağı konusunda tüm illeri kapsayıcı nitelikte bir emsal yazı gönderildi. İşte, o yazının ilgili kısmı;

"Öte yandan aylıksız izinde, doğum sonrası analık izninde, raporlu veya yurt dışında iken eğitim kurumlarının tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin üzerinde herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacaktır.



Bu nedenle aylıksız izinde, doğum sonrası analık izninde, raporlu veya yurt dışında iken eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde göreve başlayan öğretmenlerin, bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir."

RESMİ TATİLLERDE EK DERS YATIRILIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar yazısında, resmi tatillerdeki ek ders durumu hakkında şu bilgiler yer alıyor;

Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

b) (Değişik: 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde (*)(Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.