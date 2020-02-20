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Eğitim
Haber Giriş: 20.02.2020 - 09:11,Son Güncelleme:/

Ek atama olacak mı? Öğretmen adaylarının gözü bu açıklamada

Ek atama olacak mı sorusu, öğretmen adaylarının gündemindeki konular arasında yer almaya devam ediyor. Şu an devam etmekte olan ve 18 Mart tarihinde neticelenmesi beklenen 20 bin öğretmen atamasına ek olarak bir atamanın yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, bu konuda bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. Peki, ek atama olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Ek atama olacak mı? Öğretmen adaylarının gözü bu açıklamada
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Sosyal medyada dolaşan bazı bilgilere göre ek pek çok öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ek öğretmen ataması konusunda açıklama yapacağı kanaatine ulaştı. 'Ek atama olacak mı?' sorusu ile konuya yanıt arayan pek çok kişi, 20 bin ek atama sürecinin olup olmayacağını merak ediyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek atama sürecine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Böyle bir sürecin olması halinde açıklamanın nisan ayında yapılması bekleniyor.

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