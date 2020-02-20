Ek atama olacak mı? Öğretmen adaylarının gözü bu açıklamada

Sosyal medyada dolaşan bazı bilgilere göre ek pek çok öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ek öğretmen ataması konusunda açıklama yapacağı kanaatine ulaştı. 'Ek atama olacak mı?' sorusu ile konuya yanıt arayan pek çok kişi, 20 bin ek atama sürecinin olup olmayacağını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek atama sürecine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Böyle bir sürecin olması halinde açıklamanın nisan ayında yapılması bekleniyor.