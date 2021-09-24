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Ehliyet Türleri Ve Sınıfları Nelerdir? A2, B, D, E, G, H Sınıf Sürücü Belgeleri..

Ehliyet Türleri Ve Sınıfları Nelerdir A2, B, D, E, G, H Sınıf Sürücü Belgeleri..

Önemli bir değişim gösteren ehliyet türleri ve sınıfları, günümüzde daha geniş bir yelpaze altında ele alınıyor. Bu ehliyet çeşitlerini öğrenmek isteyen birçok kişi ise internet üzerinden bilgi almaya çalışmaktadır. Peki, ehliyet türleri ve sınıfları nelerdir? A2, B, D, E, G, H sınıf sürücü belgeleri üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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Ehliyet türleri ve sınıfları eskiden belli bir kategoride yer alırken, şimdi çok daha fazla çeşit üzerinden ele alınmaktadır. Sürücü belgesini almak isteyen vatandaşlar ise, bu geniş yelpazedeki ehliyet türleri arasında tercih gerçekleştirerek bunun için sınava girmektedir. 

 Ehliyet Türleri ve Sınıfları Nelerdir? 

 Amaca bağlı olarak farklı sınav türleri ile beraber günümüzde değişik ehliyet sınıfları bulunmaktadır. Kullanılmak istenen araca bağlı olarak elde edilecek olan ehliyet tür ve sınıfları doğrultusunda, artık çok daha güvenli bir şekilde trafiğe çıkma imkanı elde edilmektedir. Tabii bu konuda birçok işi günümüze ne tür ehliyet ve sınıfları olduğunu öğrenmek adına bilgi almaya çalışıyor. Bu konuda belli başlı bazı ehliyet çeşitleri ön plana çıkmaktadır. 

 - A, A1 ve A2 ehliyet sınıfları

 - B, B1 BE ehliyet sınıfları

 - C, C1, C1E ve CE sınıfları

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 - D, D1, D1E ve DE ehliyet sınıfları

 - F sınıfı ehliyet

 - M sınıfı ehliyet 

 Görüldüğü üzere yukarıdaki gibi farklı ehliyet sınıfları artık kendi içerisinde de değişik türlere ayrılmaktadır. Bu türler ise birbiriyle bağlantılı olmak suretiyle, araçların değişik özelliklere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Tabii aynı zamanda bazı ehliyetleri elde ettikten sonra, diğer ehliyeti almadan da aynı araç statüsünü kullanma şansı sunulmaktadır. 

  A2 Sınıfı Sürücü Belgesi 

 A2 sınıfı sürücü belgesi motosiklet sürücülerinin alması gerektiği belgedir. Eskiden Sadece A üzerinden ele alınan bu ehliyet günümüzde A1 ve A2 bir ile beraber ne gibi farklı kriterlere ayrılmış durumda. Motor silindir hacminin kısıtlanması A2 sürücü sınıf belgesini diğerlerinden ayıran özelliktir. 35 KW’ye kadar 2 veya 3 tekerlekli motosiklet çeşitleri için bu ehliyet alınmalıdır. 

 B Sınıfı Sürücü Belgesi 

 Belki de en çok değerlendirilen ve alınan ehliyetlerin başında B sınıfı ehliyet gelir. Zira bu ehliyet tüm otomobiller için geçerli olan ehliyet türü olarak öne çıkıyor. Otomobil kullanmak isteyen ve günlük yaşantısını idame ettirmek isteyen kişilerin alması gerektiği sürücü belgesidir. Tabi buna bağlı olarak belli başlı bazı koşul ve şartları ile beraber, belgelerin hazırlanması gerekmektedir. 

 D Sınıfı Sürücü Belgesi 

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 Otobüs kullanmak isteyen ya da kullanacak kişilerin alması gereken belge D sınıfı sürücü belgesidir. Özellikle bu mesleği yapmak isteyen kişiler hem fizyolojik hem de psikolojik testler doğrultusunda, geçtiği sınavlar üzerinden D sınıfı sürücü belgesine alma hakkına sahip olur. 2016 yılında değişen kanun ile beraber D sınıfı sürücü belgesi olarak öne çıkan bu belge, en az 18 yolcu kapasitesine sahip olan araçları anlatmaktadır. 

 E Sınıfı Sürücü Belgesi 

 E sınıfı sürücü belgesine sahip olan adaylar otomobil, otobüs, kamyon ya da kamyonet tülü araçları kullanma hakkına sahip olur. Tabii bu belgeye hak kazanmak için öncelikle C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir. Böylece birçok farklı sürücü belgesi üzerinden araçları kullanma hakkı elde edilir. 

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 G Sınıfı Sürücü Belgesi 

 İş makinesi kullanmak isteyen adayların G sınıfı sürücü belgesi alması gerekmektedir. Özellikle bu konudaki bir toprakta iş alanı için mutlaka G sınıfı sürücü belgesi alınır. 

 H Sınıfı Sürücü Belgesi 

 Engelli sürücü adaylarının başvurduğu belge H sınıfı sürücü belgesidir. Alınan sağlık raporu doğrultusunda gerekli kriterleri taşıyan engelli sürücüler, bu sınıftaki sürücü belgesini almaya hak kazanır.

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