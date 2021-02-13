Ehliyet Sınıfları Nelerdir? Ehliyet Sınıfları Kapsamları, Yaşları Ve Fiyatları Hakkında Bilgi

Ehliyet, yasalarca belirlenmiş olan, yaşını doldurmuş olan herkesin arzusu ve hakkıdır. Hangi sınıfa ait ehliyet alınacağı kişilerin tercihine bırakılmıştır. Tercih edilebilecek olan toplamda 16 farklı çeşitte sürücü belgesi vardır.

Ehliyet Sınıfları Nelerdir?

Yeni nesil sürücü belgeleri kategorilerinde birçok farklı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden bazıları araçlara takılabilen ek yüklerle ve takılabilecek olan römorklarla alakalı maddeler de yer almaktadır. Bazı ehliyet türlerinde yaş sınırları değiştirilmiştir ve deneyimli olma şartı getirilmiştir. Örneğin eskiden B sınıfı sürücü belgesine sahip olan kişiler direk minibüs kullanabilirken; şimdi yeni ehliyet alacak olan kişilerin bir sürelik deneyime sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Aynı zamanda bütün ehliyet sınıflarına belirli bir geçerlilik süresi eklenmiştir. Bu sürenin bitiminde sürücü belgesine sahip olmak isteyen kişiler yeniden ehliyet için başvuru yapmak zorundadırlar. Bunlardan farklı olarak engellilere verilen H sınıfı ehliyetler kaldırılmış ve bunun yerine ehliyet sahibi olmak isteyen kişilerin engel durumlarının sürücü belgelerinde belirtilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Otomatik vites sürücü ehliyeti eklenmiştir. Yani ilk kez başvuru yapacak olan kişilerin istekleri dahilinde otomatik vitesli araç kullanımı için sürücü belgelerine başvuruda bulunabileceklerdir.

Kişilerin tercih edebilecekleri toplamda 16 farklı kategorilerde sürücü belgesi vardır. Bu kategoriler ise şunlardır: M - A1 - A2 - A - B1 - B - BE - C1 - C1E - C - CE - D1 - D1E - D - DE - F'dir.

Ehliyet Sınıfları Kapsamları, Yaşları ve Fiyatları Hakkında Bilgi

A1: Silindir hacimleri 125 santimetreküpü bulan ve güçleri 11 kilovat olan, gücün ağırlığına oranı ise 0,1'i geçmeyecek, sepetli ya da sepetsiz iki tekere sahip motosikletler ile toplam gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekere sahip motosikletler. Yaş sınırlaması ise 16 ve geçerlilikleri 10 senedir.

A2: Güçleri 35 kilovat ve gücün ağırlığa oranları 0,2'yi geçmeyen, sepetsiz ya da sepetli 2 tekere sahip olan motosikletler ile güçleri 15 kilovatı geçmeyecek 3 tekere sahip motosikletler. Yaş sınırlaması ise 18 ve geçerlilikleri 10 senedir. Ek yeterlilikleri A1 sınıfı motorlardır.

A: Sepetsiz ya da sepetli 2 tekerli motosikletler ile güçleri 15 kilovatı geçen 3 tekere sahip motosikletler. Yaş sınırlaması ise 20 ve geçerlilikleri 10 senedir. Ek yeterlilikleri A1, A2'dir.

B1: Motor güçleri 15 kilovat, ağırlıkları 400 kg, yük taşımacılıklarında kullanılanlarda ise ağırlıkları 550 kg geçmeyen 4 tekere sahip motosikletler. Yaş:16. Geçerlilik: 10 sene

B: Kamyonet ve otomobil kullanıcılarına verilmektedir. Yaş:18. Geçerlilik: 10 sene

BE: Römorklar ya da yarı römorkları içeren birleşik araç grupları. Yaş:18. Geçerlilik: 10 sene

C1: Kamyonlar ve çekiciler. Yaş: 18. Geçerlilik: 5 sene

C1E: C1 sınıfına takılan römork ya da yarı römorklu araç grupları. Yaş: 18. Geçerlilik: 5 sene

C: Kamyon ve çekici araçlar. Yaş: 21. Geçerlilik: 5 sene

CE: C sınıfına eklenen römork ve yarı römorklu araç grupları. Yaş: 21. Geçerlilik: 5 sene

D1: Minibüsler. Yaş: 21. Geçerlilik: 5 sene

D1E: D1 sınıfa takılan römork ve yarı römorklu araç grupları. Yaş: 24. Geçerlilik: 5 sene

D: Minibüsler ve otobüsler. Yaş: 24. Geçerlilik: 5 sene

DE: D sınıfına takılan römork ve yarı römorklu araç grupları. Yaş: 24. Geçerlilik: 5 sene

F: Lastik tekerleklere sahip traktörler. Yaş: 18. Geçerlilik: 10 sene

G: İş makinesi araçları. Yaş: 18. Geçerlilik: 10 sene