Ehliyet Kaç Günde Gelir? Ehliyet Almak İçin Kaç Güne İhtiyaç Duyulur?

Ehliyet yazılı veya uygulamalı olarak yapılmakta olan bir kavramdır. Ehliyet uygulamasının durumu sınavlar sonucunda belli olmaktadır. Bununla birlikte bu eğitim sonucunda sağlık kontrolünün yapılması ve evrak gibi pek çok prosedür yer almaktadır. Bu prosedürler bittikten sonra ise kişi ehliyetini alma hakkına sahip olmaktadır.

Ehliyet Kaç Günde Alınır?

Ehliyetin kaç gün içerisinde alınabileceği merak edilen konulardan bir tanesidir. Başarılı olan bir adayın kurs aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmekte olan sürücü sertifikasının hazırlanması süreci yaklaşık olarak 3 ile 7 gün civarında sürmektedir.

Gerekli olan belgelerin hazırlanması, ehliyet randevusunun alınması, harçların yatırılması ve alınan randevuya gidilmesi ise ortalama olarak 10 gün sürmektedir. Ehliyetin eksiksiz olarak kişilerin adresinize ulaşması durumu yaklaşık 15 gün sürmektedir.

Ehliyet Kaç Ayda Alınır?

On sekiz yaşını doldurmuş olan her birey Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan kurslara gitmek sureti ile bu alana başvurarak ehliyeti alma işlemini başlatabilmektedir. Bu başvurudan sonra ilk olarak ders ortamı içinde kurs verilmektedir. Bu süre on beş gün kadar devam etmektedir. Sonra ise 1 aylık olan bir uygulamalı nitelikteki direksiyon dersi verilmektedir.

Eğitimden sonra Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında sınav tarihi belirlenmektedir. Sınava giriş yapılmasının ardından sonuçların açıklanması ile ve evrakların hazırlanmasıyla birlikte en çok 3 ay içinde ehliyet alınabilmektedir.