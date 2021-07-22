Ehlibeyt Nedir Ve Kimlerdir? Peygamber Efendimizin Ehli Beyti Hakkında Bilgi

Ehlibeyt kelimesine İslamiyet’le ilgili olan ve Hz. Muhammet'in yaşamını araştıran kişiler mutlaka rastlamıştır. Aynı zamanda bu kelime İslam ansiklopedisinde de yer almaktadır.

Ehlibeyt Nedir Ve Kimlerdir?

Ehlibeyt kelimesi dini terim olarak geçmektedir. Hz. Muhammet ve aile fertlerinin tamamını ifade etmektedir. Buradan da anlayacağımız gibi ehlibeyt içerisine giren kişiler Hz. Muhammet ve ailesidir. Peygamber efendimizin bu ailesi ehlibeyti meydana getirmektedir.

Günümüz kullanımında normal bir ailenin fertlerinin toplu olarak anılmasına benzetilmektedir. Fakat Hz. Muhammet bir peygamber olduğu için dini terim olarak kullanılmış ve onun ailesinin her ferdi de özel kabul edilerek ehlibeyt içerisinde yer almıştır.

Ehlibeyt kelime anlamı olarak bu nedenden dolayı herhangi bir ev içinde yaşayan bir ailedeki kişileri ifade etmektedir.

Hz. Muhammet'in soyunun olduğu aileler ehlibeyt topluluğunu meydana getirmektedir. Ehlibeyt topluluğu içerisinde yer alan aileler ise Hz. Muhammet ve ailesi onun soyundan gelen Hz. Ali, Cafer, Abbas ve Akil aileleridir.

Ehlibeyt soyu isimlerinin tam adlarını vermek gerekirse şu isimler yer almaktadır:

Hz. Muhammet

Hz. Fatıma

Hz. Hasan

Hz. Hüseyin

Hz. Ali

Hz. Zeynelabidin

Hz. Muhammet Bakir

Hz. Cafer

Hz. Ali Er-Rıza

Hz. Musa Kazim

Hz. Muhammed Taki

Hz. Ali Naki

Hz. Mehdi

Hz. Hasan Askeri

Peygamber Efendimizin Ehli Beyti Hakkında Bilgi

Peygamber efendimizin ehlibeyti kendisinin varlığıyla başlamıştır. Hz. Fatıma ehlibeyt içerisinde yer almaktadır. Hz. Muhammet'in son çocuğudur. Hz. Fatıma aynı zamanda ilk iman eden kişiler arasındadır.

Hz. Hasan peygamber efendimizin torunudur. Hz. Fatıma ve Ali bin Ebu Talib'in büyük oğludur. Hz. Hasan bu sebepten dolayı ehlibeyt içerisinde yer almaktadır. Hz. Hasan kardeşi Hz. Hüseyin ile birlikte peygamber efendimizin soyunu günümüze kadar taşıyan iki kişiden biridir. Ona duyulan sevgi ve şefkat Hz. Muhammet'in vefatından sonra da devam etmiştir.

Hz. Fatıma ve Hz Ali'nin bir oğlu da Hz. Hüseyin'dir. Dolayısıyla Hz. Hüseyin Hz. Muhammet'in torunu olarak ehlibeyt içerisinde yer almaktadır.

Hz. Ali'nin asıl ismi Ali bin Ebu Talip olarak bilinmektedir. Rivayetlere göre Mekke'de dünyaya geldiği bilinmektedir. Peygamber efendimizin damadı yani Hz. Fatıma'nın eşi olarak ehlibeyt içerisinde yer almaktadır. Peygamber efendimize ilk iman eden ve ilk inanan Müslümanlardan bir tanesidir. Aynı zamanda İslam devlerinin de ilk halifesi olarak bilinir.

Hz. Muhammet'in İslam’a olan davetini ilk kabul eden erkek Hz. Ali'dir. Aynı zamanda Hz. Ali peygamber efendimizin amcası Ebu Talip'in oğludur.

Hz. Zeynelabidin Hz. Muhammet'in torunu olan Hz. Hüseyin'in oğludur. Bu vasıtayla ehlibeyt soyunda yer almaktadır.

Hz. Muhammet Bakir ise peygamber efendimizin kızı olan Hz. Fatıma’nın oğullarından bir tanesi Hz. Hüseyin'in oğludur. Dolayısıyla ehlibeyt soyunda peygamber efendimizin kızının torunu olarak yer almaktadır.

Hz. Cafer Hz. Ali'nin öz kardeşidir. Hz. Ali ise peygamber efendimizin damadıdır. Bu aracılığıyla Hz. Cafer ehlibeyt soyunda yer almaktadır.

Hz. Ali Er-Rıza ise İslam peygamberi olan Hz. Muhammet'in yani peygamber efendimizin yedinci göbekten torunu olarak bilinmektedir. Dolayısıyla da ehlibeyt soyunda yer almaktadır.

Hz. Musa Kazim peygambere efendimizin torunlarından bir tanesidir. Cafer_i Sadık'ın oğludur. On iki imamın yedincisi olarak bilinmektedir. Soyu gereği ehlibeyt içinde yer almaktadır.

Hz. Muhammed Taki on iki imamın dokuzuncusu olarak geçmektedir. Peygambere efendimizin torunu olarak ehlibeyt içerisinde yer almaktadır.

Hz. Ali Naki on iki imamdan onuncusu olarak bilinmektedir. Peygamber efendimizin torunu olan Hz. Muhammed Taki'nin oğludur. Bu vasfıyla ehlibeyt içinde yer almaktadır.

Hz. Mehdi ise Hz. Muhammet'in torunu olan Hz. Hasan veya Hz. Hüseyin'in torunu olacağı bilinmektedir. Peygamber efendimizin torununun torunu olarak ehlibeyt soyunda yer almaktadır.

Hz. Ali Naki peygamber efendimizin torununun oğludur. Hz. Ali Naki'nin oğlunun çocuklarından bir tanesi de Hz. Hasan Askeri'dir. Bu soydan geldiği sebebiyle peygamber efendimizin ehlibeyt soyunda yer almaktadır.