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Ehadiyet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Ehadiyet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Ehadiyet Ne Demek, Ne Anlama Gelir Ehadiyet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Bazı sözcükler, çok eski zamanlarda sıklıkla kullanılmasına rağmen günümüzde artık kullanılmamaktadır. Bu nedenle daha genç nesiller, kelime anlamlarını bilmek konusunda yetersiz kalabiliyor. Ehadiyet sözcüğü de eski zamanlarda kullanılan ve günümüzde de tasavvuf sözcükleri arasında yer almaktadır. Ehadiyet ne demek? Ne anlama gelir? Ehadiyet kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

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 Ehadiyet kelimesinin Arapça ve Osmanlıca kaynaklarda yer aldığı görülür. Bu nedenle kelime kökeni her ikisi de olabilmektedir Günümüzde ise tasavvuf alanında ehadiyet sözcüğü ile karşılaşsak da günlük hayatta pek sık rastlanılan bir kelime değildir. Bu nedenle ilk kez duyanlar kelime anlamını merak etmektedir. 

 Ehadiyet Ne Demek? Ne Anlama Gelir? 

 Ehadiyet, aslında vahid kelimesinden türetilmiş olan ehad sözcüğünden gelmektedir. Burada ehad kelimesi tek anlamına gelir. Ehadiyet sözcüğü de ehad kökünden geldiği için teklik anlamı taşır. Tasavvufta kullanılan ehadiyet kelimesi Allah'ın birliğini ve Allah'ın birliğinin tüm kainat üzerinde bulunmasını, birliğin her varlık üzerinde tezahür ettiğini anlatır. Kelime anlamı olarak teklik, birlik anlamında olsa da tasavvufta daha derin bir açıklaması bulunmaktadır. 

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 Ehadiyet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Dilimizde kullanılan sözcüklerin anlamlarını Türk Dil Kurumu sözlüklerinde rahatlıkla bulabilir. Ehadiyet kelimesi de her ne kadar farklı kökene sahip olsa da dilimizde kendine kullanım alanı bulan bir kelimedir. Ehadiyet kelimesinin TDK sözlük anlamına bakacak olursak teklik ve birlik, bir demek olarak açıklanmıştır.

 

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