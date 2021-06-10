Egzersiz Nedir, Faydaları Nelerdir? Aerobik, İnterval Ve İzometrik Egzersizler Nasıl Yapılır?

Günümüzde insanlar, birçok egzersiz yöntemini kullanarak kilo vermekte ve sağlıklı bir yaşam sürdürmektedir. Bu yöntemlerin tercihi kişiden kişiye farklılık gösterse de amaç hep aynıdır. Sağlıklı bir yaşam için egzersiz yapmak oldukça önemli bir devinimdir.

Egzersiz Nedir, Faydaları Nelerdir?

Egzersiz, düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitelerin tamamı olarak nitelendirilebilir. Tekrarlı ve düzenli bir şekilde yapılan hareketlerdir. Egzersiz yapmaktaki en önemli amaç, kişinin her türlü sağlık aktivitelerini korumaktır. Özellikle hareketsizliğin çağımızın en büyük hastalık nedenlerinden bir tanesi olması sebebiyle, egzersizin önemi daha da artmıştır.

Günlük hayatın bir parçası olan masa başı işlerde, ev ya da sosyal ortamlarda oluşan hareketsizlik neticesinde, bireylerin bağışıklık sistemi zayıflamakta ve çeşitli hastalıklara yakalanma riski artmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı egzersiz yapmak insan sağlığı açısından son derece etkili bir yöntemdir. Düzenli olarak yapılan egzersizlerin insan vücuduna kattığı olumlu etkileri şu şekilde sıralayabiliriz.

Kilo vermede önemli bir rol oynar ve ideal kiloya ulaşmadaki en önemli araçtır.

Bireylerin genç ve fit kalmasına yardımcı olur.

Birçok hastalığı önceden önler ya da bu hastalıkların normalden çok daha çabuk iyileşmesini sağlar.

Düzenli olarak egzersiz yapmak kas kuvvetini, dayanıklılığı ve esnekliği arttırır.

Psikolojik olarak rahatlamaya ve düzenli olarak uyumaya yardımcı olur.

Kronikleşen ağrıların azalmasına yardım eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Stresle baş etme konusunda bireye yardımcı olur.

Egzersizler bireysel olarak yapılabildiği için, kişinin kendi istediği şekilde bir program oluşturması ve bu program dahilinde çalışması kişinin motivasyonunu arttırmaktadır.

Her yaşa ve herkese göre bir egzersiz çeşidi muhakkak vardır. Bu da kişilerin diledikleri egzersiz sayesinde hareket etmesine olanak tanır.

Aerobik, İnterval ve İzometrik Egzersizler Nasıl Yapılır?

Günümüzde birçok egzersiz yapma yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise aerobik, interval ve izometrik egzersizleridir.

Aerobik

Aerobik egzersizi yürüme, koşma, bisiklet sürme, dans etme, yüzme gibi şekillerde icra edilebilir. Aerobik günümüzde en çok kullanılan ve bilinen egzersiz türlerinden bir tanesidir. Aerobik kulağa basit bir egzersiz yöntemi olarak gelse de aslında vücut için çok önemli bir egzersiz kaynağıdır. Aerobik;

Kan basıncını düzene sokar.

Kolesterol oranını korur.

Kilo vermeyi sağlar.

İnsüline karşı duyarlılığı arttırır.

Uyku kalitesini arttırır.

Kolon, prostat, meme ve akciğer kanseri gibi hastalıkların önüne geçer.

İnvertal Egzersiz

İnvertal egzersiz türü aralıklı egzersiz anlamına gelir. Bu egzersiz ile birey form durumunu çok kısa bir süre içerisinde önemli derecede arttırabilir ve formunu üst seviyelere çekebilir. Bir örnek vermek gerekirse; Bir kişinin 1 km’lik koşu hızını aralıklı olarak çalışıp arttırmasıdır. Yani bu sayede devamlı ve aralıklı olarak yapılan egzersiz sayesinde koşu hızı oldukça arttırılmış olur. Bu tarz egzersizler yüzme, koşu ve bisiklet gibi alanlarda da oldukça fazla tercih edilmektedir. Bu egzersizde dikkat edilecek en önemli husus egzersize başlanıldığı andaki temponun kalbe çok yüklenmeden belirlenmesidir. Başlangıç olarak haftada 1 kere ile başlanabilir.

İzometrik Egzersiz

Evde egzersiz yapanlar için oldukça kullanışlı bir yöntemdir. İzometrik egzersizin temel prensibi kasları hareket ettirmeden egzersiz yapmaktır. Yani belli bir pozisyonda bir süre bekleyerek hareketsiz kalmak ve kasların güçlenmesini sağlamak. Plank, yan plank, sırt köprüsü gibi hareketler izometrik egzersiz hareketlerine örnek olarak verilebilir. Genel anlamda basit ve etkili bir egzersizdir.