Egzersiz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Egzersizin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Herhangi bir durum üzerinde çalışma yapmak, geliştirmek ve iyileştirme durumu egzersiz olarak ifade edilmektedir. Öne çıkan anlamı ile beraber özellikle eş anlamı kapsamında da bir anlam sağlamaktadır.

Egzersiz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Egzersiz kelimesinin eş anlamlısı Türkçede ‘alıştırma’ olarak öne çıkmaktadır. Hem alıştırma hem de egzersiz sözcükleri aynı anlam ile beraber gün içerisinde kullanılabilir. Hem cümle içerisinde hem de tek başına değerlendirme imkanı tanımaktadır.

Egzersizin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu kapsamında egzersiz kelimesinin eş anlamlı karşılığı alıştırma olarak bilinmektedir. Aynı zamanda cümle içerisinde ve tek başına farklı yerlerde kullanılmaktadır.

‘’Maç öncesi alıştırma yapmak her zaman sağlıklıdır.’’

‘’Öğretmeni vermiş olduğu alıştırmaları yapmak için odama geçiyorum.’’

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Bu şekilde taşıdığı anlam ile beraber egzersiz kelimesinin alıştırma sözcüğü üzerinden kullanılabilir. Özellikle spor amaçlı fiziksel açıdan egzersiz kelimesi alıştırma şeklinde değerlendirme şansı tanımaktadır. Ayrıca eğitim konusunda dersler ya da bu gibi çalışmalar üzerinden de kullanıldığını söylemek mümkün. Her iki sözcük de günlük yaşamda yaygın olarak amaca göre değerlendirilir.