Egzersiz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Egzersizin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupanın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı Bugün kapıya dayandılar...Avrupa'nın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı! Bugün kapıya dayandılar...#Belarus
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Birçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkatBirçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkat!#Alışveriş Festivali
İşte o canavarın evi Fotoğraflara DHA ulaştı...İşte o canavarın evi! Fotoğraflara DHA ulaştı...#Samuray Kılıcı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar#AK PARTİ
Devlet Bahçeli’den talimat Herkes Müslüme için seferber olduDevlet Bahçeli’den talimat! Herkes Müslüme için seferber oldu#Müslüme Yağal
Teröristin çimantosu Lafargedan O tüneller görüntülendiTeröristin çimantosu Lafarge'dan! O tüneller görüntülendi#Lafarge
Borsa İstanbula BBVA dopingi Haftaya tarihi rekorla başladıBorsa İstanbul'a 'BBVA' dopingi! Haftaya tarihi rekorla başladı#BORSA İstanbul
Enerji devinden flaş karar İsim değiştirip tamamen İngiliz oluyorEnerji devinden flaş karar! İsim değiştirip tamamen İngiliz oluyor#Royal Dutch Shell
İngilterede kahreden rapor... Akılalmaz gerçek açığa çıktı... Ambulansın içinde öldülerİngiltere'de kahreden rapor... Akılalmaz gerçek açığa çıktı... Ambulansın içinde öldüler! #İngiltere
Fenerbahçeden ayrılışı olay olmuştu Almanyada kayıp aranıyor...Fenerbahçe'den ayrılışı olay olmuştu! Almanya'da kayıp aranıyor...#Ömer Faruk Beyaz
Kovid testleri neden negatif çıkıyor Gizem çözüldü...Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Gizem çözüldü...#Koronavirüs
Ünlü modelin en acı günü: Son duasını bile ettirdiÜnlü modelin en acı günü: Son duasını bile ettirdi#Natalia Vodianova
ABDde inanılmaz anlar... Tek başına görünce şoke oldularABD'de inanılmaz anlar... Tek başına görünce şoke oldular!#ABD
Gezegenin balinalara çok ihtiyacı var Peki biz ne yaptıkGezegenin balinalara çok ihtiyacı var! Peki biz ne yaptık?#İklim Krizi
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Egzersiz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Egzersizin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Egzersiz#Nedir
Egzersiz kelimesinin eş anlamlısı nedir Egzersizin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Egzersiz kelimesi birçok farklı anlamı üzerinden kullanılan bir sözcüktür. Hem fiziksel hem de eğitim ve benzeri alanlarda amacına uygun değerlendirilir. Aynı zamanda gün içerisinde kullanılabilecek bir eş anlamlı karşılığı da bir yer almaktadır. Peki, egzersiz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Egzersizin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine bilgiler.

Haberin Devamı

Herhangi bir durum üzerinde çalışma yapmak, geliştirmek ve iyileştirme durumu egzersiz olarak ifade edilmektedir. Öne çıkan anlamı ile beraber özellikle eş anlamı kapsamında da bir anlam sağlamaktadır.

Egzersiz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Egzersiz kelimesinin eş anlamlısı Türkçede ‘alıştırma’ olarak öne çıkmaktadır. Hem alıştırma hem de egzersiz sözcükleri aynı anlam ile beraber gün içerisinde kullanılabilir. Hem cümle içerisinde hem de tek başına değerlendirme imkanı tanımaktadır.

Egzersizin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu kapsamında egzersiz kelimesinin eş anlamlı karşılığı alıştırma olarak bilinmektedir. Aynı zamanda cümle içerisinde ve tek başına farklı yerlerde kullanılmaktadır.

 ‘’Maç öncesi alıştırma yapmak her zaman sağlıklıdır.’’

 ‘’Öğretmeni vermiş olduğu alıştırmaları yapmak için odama geçiyorum.’’

Haberin Devamı

 Bu şekilde taşıdığı anlam ile beraber egzersiz kelimesinin alıştırma sözcüğü üzerinden kullanılabilir. Özellikle spor amaçlı fiziksel açıdan egzersiz kelimesi alıştırma şeklinde değerlendirme şansı tanımaktadır. Ayrıca eğitim konusunda dersler ya da bu gibi çalışmalar üzerinden de kullanıldığını söylemek mümkün. Her iki sözcük de günlük yaşamda yaygın olarak amaca göre değerlendirilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Egzersiz#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz