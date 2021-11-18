Egzantrik nedir, ne anlama gelir? Egzantirik kelimesi TDK sözlük anlamı..

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Egzantrik kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Sıra dışı 2- Marjinal 3- Tuhaf 4- Alışılmadık 5- Acayip 6- Farklı 7- Şaşırtıcı 8- Sapkın 9- İlginç 10- Yabansı

EGZANTRİK NEDİR?

Yaklaşık olarak 5. yüzyıldan beri kullanılan egzantrik kelimesinin sözlük anlamı merkez dışıdır.

EGZANTRİK NE ANLAMA GELİR?

Günümüzde hem insanlar hem de olaylar için kullanılan egzantrik kelimesi şaşırtıcı ve ilgi çekici anlamına gelir. Genellikle alışılmadık, beklenmedik ve sıra dışı olaylar ve kişiler için egzanttik kelimesi kullanılır. Standart, bilindik ve monoton kelimeleri ise egzantrik ile zıt anlamlıdır.

EGZANTRİK TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre egzantrik kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Merkezin dışında bulunan

İkinci Anlamı: Farklı

Üçüncü Anlamı: Tuhaf, acayip

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Egzantrik Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu romanda egzantrik bir adamın başından geçen fantastik olaylar anlatılıyor.

2- Son zamanlarda çok egzantrik olaylar yaşadım.