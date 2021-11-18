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Egzantrik nedir, ne anlama gelir? Egzantirik kelimesi TDK sözlük anlamı..

Egzantrik nedir, ne anlama gelir Egzantirik kelimesi TDK sözlük anlamı..

Dilimize Latinceden geçmiş olan egzantrik kelimesi, ''ekkentros'' sözcüğünden türetilmiştir. Ekkentros, merkezde olmayan, sınırda ve uçta anlamına gelirken, egzantrik kelimesi de yörüngede bulunmayan, sapmış ve ayrıksı demektir. Bazı kaynaklarda ''eksantrik'' şeklinde geçen bu sözcük cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örneğin: ''Eksantrik bir olay.'' - ''Eksantrik bir adam.'' Egzantrik ne demek? Egzantrik TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Egzantrik kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Sıra dışı 2- Marjinal 3- Tuhaf 4- Alışılmadık 5- Acayip 6- Farklı 7- Şaşırtıcı 8- Sapkın 9- İlginç 10- Yabansı 

 EGZANTRİK NEDİR?

 Yaklaşık olarak 5. yüzyıldan beri kullanılan egzantrik kelimesinin sözlük anlamı merkez dışıdır.

 EGZANTRİK NE ANLAMA GELİR?  

 Günümüzde hem insanlar hem de olaylar için kullanılan egzantrik kelimesi şaşırtıcı ve ilgi çekici anlamına gelir. Genellikle alışılmadık, beklenmedik ve sıra dışı olaylar ve kişiler için egzanttik kelimesi kullanılır. Standart, bilindik ve monoton kelimeleri ise egzantrik ile zıt anlamlıdır.

 EGZANTRİK TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

 Türk Dil Kurumuna göre egzantrik kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Merkezin dışında bulunan

 İkinci Anlamı: Farklı

 Üçüncü Anlamı: Tuhaf, acayip

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 Egzantrik Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bu romanda egzantrik bir adamın başından geçen fantastik olaylar anlatılıyor.

 2- Son zamanlarda çok egzantrik olaylar yaşadım.

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