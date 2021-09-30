Egzantrik ne demek? Egzantrik kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Fransızca kökenli bir kelime olarak eksantrik sözcüğü, Türkçede tam olarak anlamı bilinmeyen kelimelerden biridir. Aynı zamanda bu kelimenin çoğu kişi tarafından da Yanlış bilindiğini ifade etmek mümkündür.

Eksantrik Ne Demek?

Eksantrik kelimesi değişik anlamlar üzerinden ele alınmakta ve ifade edilmektedir.

- Dış merkezli

- Ayrıksı

- Eksenleri aynı olmayan

- Ekseni merkezden kaçık

- Merkezden çok uzak

Genel olarak yukarıda verilen anlamları ile beraber amaca uygun şekilde bu kelime kullanılabilir.

Eksantrik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Eksantrik kelimesinin anlamı ‘dış merkezli’ olarak ifade edilmektedir. Birçok farklı alan üzerinden ortak şekilde bu kelime kullanılabilmektedir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit eksantrik sözcüğü değişik anlamları üzerinden ifade edilmektedir. Bu bağlamda dış merkezli, ayrıksı, eksenleri aynı olmayan ya da merkezden çok uzak gibi anlamlara sahip olarak öne çıkıyor.