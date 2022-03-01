Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Eğrinin zıt anlamlısı nedir? Eğri kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

#Eğitim#Sözlük#Eğrinin Zıt Anlamlısı Nedir
Eğrinin zıt anlamlısı nedir Eğri kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Anlam bakımından birbirine zıt anlamlı olan kelime türleri bulunuyor. Eğri kelimesi de bireylerin gündelik hayatta tercih ettiği bir sözcüktür. Eğri sözcüğünü merak edenler, zıt anlamların da öğrenmek istiyor. Eğri sözcüğüne zıt olan tüm sözcükler internet ortamında araştırılıyor. Eğrinin zıt anlamlısı nedir? Eğri kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Eğri sözcüğü anlam türü bakımından herkes tarafından biliniyor. Herkesin duyduğu eğri kelimesinin anlam bakımından zıt anlamı olan kelimeler arasında, doğru kelimesi bulunuyor.

 Eğrinin Zıt Anlamlısı Nedir?

 Eğri kelimesi hakkında kişilerin merak ettiği konular arama motorlarında araştırılabiliyor. Sözcükler anlamları açısından değerlendirildiğinde zıt anlamlarını bulmak mümkün oluyor. Belirlenen zıt anlamları bulmak için kelimelerin anlamlarının tersini düşünmek gerekiyor. Eğri sözcüğünün anlam bakımından zıt anlamı olan doğru kelimesi günümüzde yaygın kullanılan bir kelimedir.

 Eğri Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Anlam bakımından araştırılan eğri sözcüğü sözlüklerde araştırılabiliyor. Eğri sözcüğüne anlam olarak ters olan kelimeler herkesin öğrenmek istediği bilgiler arasındadır. Eğri kelimesi ile doğru kelimesi birbirine zıt olan kelimelerdir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Sözlük#Eğrinin Zıt Anlamlısı Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski

BAKMADAN GEÇME!

Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski