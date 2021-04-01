Eğri Büğrü ne demek? Eğri Büğrü deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birçok farklı eşya ya da değişik olaylar içinde mecazi anlamda kullanılabilen eğri büğrü deyimi, amaca göre en uygun kullanılabilecek deyimler arasında yer almaktadır.

Eğri Büğrü Ne Demek?

Eğri büğrü deyimi yer yer eğrilmiş ve bükülmüş şeklinde ele alınmakta ve ifade edilmektedir. Aynı zamanda çarpık çurpuk olarak da dile getirilebilir. Bu durum herhangi bir eşya, farklı aletler ya da bir olay konusunda da kullanılabilir.

Eğri Büğrü Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman yer yer eğrilmiş, bükülmüş ve çarpık çurbuk şeklinde ifade edilmektedir. Bu ifade üzerinden amaca göre birçok farklı alanda ve noktada kullanmak mümkün.

Eğri Büğrü Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Eğri büğrü deyimini cümle içerisinde amaca uygun olarak kullanabilirsiniz.

‘’Bu arabanın her kısmı eğri büğrü olmuş.’’

‘’Fotoğrafta eğri büğrü çıkmışsın.’’