Eğreti Ata Binen Tez İner atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çok fazla bilinmeyen ancak merak edilen atasözlerinden biri olarak eğreti ata binen tez iner cümlesi gelir. Bu atasözünün ne tür bir anlam taşıdığını öğrenmek suretiyle, farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Eğreti Ata Binen Tez İner Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazı insanların yetkisine ve gücüne güvenerek iş yapılırsa yarı yolda kalınabilir. Kimseye gözü kapalı güvenmeden her insan işini planlı ve doğru bir şekilde yapmalıdır. Aksi takdirde birliğine güvenerek büyük işlere kalkışmak ciddi zararlar yaratabilir.

Eğreti Ata Binen Tez İner Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Eğreti ata binen tez iner atasözünün gerekli olduğu zamanlarda cümle içinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tek başına yine kullanabilecek en özel atasözlerinden biridir.

‘’Bence ona güvenirken biraz dikkatli ol; yoksa eğreti ata binen tez iner.’’