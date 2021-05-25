EGR nedir? EGR valfi ne işe yarar ve nasıl çalışır

EGR valfi dizel ve benzinli, motorların çok önemli parçalarından bir tanesidir. Bu parça bütün yanmalı motorlarda yer almaktadır. Özellikle düşük emisyon değerine pek çok yönden katkısı bulunmaktadır.

EGR Nedir?

Günümüzde yanmalı motorun parçalarından olan EGR valfi pek çok kişi tarafından araştırılan bir konu olmuştur. EGR valfi özellikle yakıttan tasarruf edilmesi ve dışarıya daha az zehirli gazın salınımı düşüncesinden dolayı üretilmiş bir parçadır. EGR egzoz gazların devir daim işlerini yapar ve motorun tasarımı için çok önemli bir parça olmaktadır.

EGR açılımı Exhaust Gas Reciruclation olmaktadır. Türkçe karşılığı ise Egzoz Gazları Devir daimi anlamına gelmektedir. EGR valfi elektropnömatik bir valfidir ve kara taşıtlarının motorlarında kullanılmaktadır. Araçların motor kısmında yer alan EGR yakılan egzoz gazlarını tekrar yakar ve düşük emisyon değerlerin oluşmasını sağlamaktadır.

EGR Valfi Ne İşe Yarar?

EGR valfinin kullanılmasının amacı egzoz gazının devir daim işlemini kumanda etmesidir. Egzoz gazları silindirler içerisinden atılır ve yaklaşık yüzde 6'sını emme manifoldu üzerinden temiz hava ile karıştırır. Daha sonra silindirler içerisinde tekrar geri dönmesini sağlamaktadır. Bu işlem ile motorun yanma odasında yanma sıcaklığı ve oksijen miktarı azalır.

Yüksek yanma ısıları nitrojen oksitler tarafından oluşur. EGR ise bu ısıları düşürerek azotoksit emisyonunun azalmasını sağlamaktadır. Günümüzde modern motorlarda kullanılan EGR valfi hem motorun emme gücünü azaltır hem de atık gazın belirli sürüş durumlarında yanmaya olan pozitif etkisini kullanır.

EGR Valfi Nasıl Çalışır?

EGR valfi egzoz manifoldu ve emme manifoldu arasında çalışır. Egzoz manifoldunun metal bir boru ile egzoz gazını alır ve bu gazı soğutur. Bu gazın miktarını ise hassas olarak ayarlar ve emme manifoldu girişine gönderir.

Bu sistem motor devri, emilen hava miktarı ve hava sıcaklığı, enjeksiyon miktarı ve hava gibi durumları esas alarak çalışmaktadır. Egzoz gazı geri çevrimi, egzoz manifoldunda bulunan egzoz gazının bir kısmını tekrar yanma odasına göndermektedir.