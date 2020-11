Egoizm nedir? Egoist ne demek? Egoizm hakkında bilgiler

Bir psikanalizin ve ya psikoloji biliminin başlıca inceleme konularından biri de egoizmdir. Günümüzde egoizmden şikayetçi olan bireylere de egoist denmektedir.

Egoizm Nedir?

Egoizm, psikolojik olan bir yönelimdir. Narsist olan kişiler genelde tedavi sürecinden geçseler dahi egoist kişi tipleri amacı ile herhangi bir tam tedavi süreci yoktur. Çünkü egoizm bir hastalık türü değildir. Sadece terapiler ya da egoist olan kişinin kendine dikkat etmesi, kendinde olan bencillik hatalarını düzeltmesi ile egoistlik ve egoizm kavramı son bulabilir.

Egoist Ne Demek?

Fransızca kökenli bir kelime olan egoist kelimesinin kelime anlamı bencil olarak tanımlanmaktadır. Bencil yani egoist kişiler aynı zamanda ukala, kendini beğenmiş, öfkeli, kibirli ve de kindar olan kişilerdir. Bu kişiler genelde cümlelerine "ben" kelimesi ile başlarlar. Her zaman kendilerini eşsiz bir insan şeklinde tanımlarlar ve kendilerini her zaman en iyisine layık görüp yaptıkları hatalarını hiçbir zaman kabullenmezler. Ben merkezli bir yapıya sahip olurlar. Çevrelerinde yer alan insanlara göre kendilerini her daim üstün görürler. Kendisi dışında hemen hemen hiç kimseyi sevmeyen egoist kişiler her şeyi genel anlamda kendisi için isteyen ve sahip olduğu her şeyi asla bir başkasıyla birlikte paylaşmayan insanlardır.

Egoist Kimlere Denir?

Günümüzde egoist kendisinden başka kimseyi düşünmeyen, sürekli kendisini öven ve başkalarını kötüleyen insanlardır. Kendisi dışında hiç kimseyi görmeyen ve kişisel gelişimden uzak olan egoist kişiler aynı zamanda kendilerini kusursuz bulurlar. Bencilliği ile kibrinden dolayı yalnız kalan bu kişiler başkalarından iyi bir şekilde bahsetmezler. Gerçeklerden ve mantıktan uzak olarak yaşarlar ve merhamet duyguları pek gelişmemiştir. Ayrıca egoist kişiler herkesi ve her durumu kendisine bir rakip olarak kabul edip hasta olmayan ve bu neden ile tedavisi olmayan benmerkezci olan kişilere egoist denilmektedir.

Ego Nasıl Yenilir?

Egoistlik her zaman için kişinin önce kendisine zarar verir sonra da çevresine zarar verir. Bu nedenden dolayı insanın içindeki egoyu yenmenin ilk adımı yalın ve gösterişsiz bir hayat seçmektir. Alçakgönüllü olan insanlar genel anlamda ego sahibi olmazlar. Bu nedenle alçakgönüllü olmayan kişiler kibrini ve de nefsinizi terbiye edip sakin bir insan olmaya çalışmalılardır. Ayrıca bu kişiler günümüzde her insan birbirine eşit olduğunu ve herkesin de aynı ölçüde değerli olduğunu bilmelidir.