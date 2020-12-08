Eğlenerek kodlayacaklar

Çocuklara kodlamayı keyifli bir şekilde öğretmek amacıyla kurulan uluslararası platform Code.Org, dünya çapındaki Kodlama Saati (Hour of Code) global etkinlikleriyle öğrencileri eğlenerek öğrenmeye davet ediyor. Code.Org’un Türkiye’deki tek sorumlusu olan ve bilgisayar bilimleri eğitimini yaygınlaştırmak, eğitimde fırsat eşitliği yaratabilmek hedefiyle bir sosyal girişim olarak kurulan RobinCode ülkemizde bugüne kadar birçok çocuğun kodlama ile tanışmasını sağladı. Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft gibi teknoloji devlerinin destek verdiği Code.Org’un 189 ülkede, 46 dilde, 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığı etkinlikler kapsamında düzenlenen dijital dans partisinde Madonna, Katy Perry, David Guetta, Bono, Shakira, Bruno Mars gibi isimlerden sonra bu yıl Türkiye’den bir isim, Kenan Doğulu da şarkısıyla yer alıyor.

Günümüz dijital dünyasında temel gereksinimlerden biri haline gelen kodlama eğitiminin önemi giderek artıyor. Bugün gençlerden hangi mesleği seçerlerse seçsinler teknolojiye hâkim olmaları bekleniyor. 2016’da bilgisayar bilimleri eğitimi veren organizasyonu ve platformu olarak kurulan Code.Org’un Türkiye’deki tek uluslararası iş ortağı olan RobinCode’da yazılımın önemini ortaya koyan etkinliklerini sürdürüyor. RobinCode, tüm dünyada 7 - 11 Aralık tarihleri arasında kutlanan Bilgisayar Bilimleri Haftası süresince Code.Org tarafından düzenlenen Kodlama Saati etkinlikleri kapsamında, kod yazmayı müzik ve sanatla birleştiriyor. Kâr amacı gütmeyen bir kurum olan Code.Org, online olan bu eğitim sürecinde çocukların bilgisayara hapsolmadan, hem hareket edip hem de eğlenerek kod yazmayı öğrenmesini amaçlıyor.

‘İLK ADIMI SEN AT’

Bugüne kadar Türkiye’de 1 milyondan fazla öğrenci ve 200 binden fazla öğretmene ulaşan RobinCode’un destekçilerinden olan Kenan Doğulu ‘İlk Adımı Sen At’ şarkısıyla dünya listesindeki yerini aldı. Doğulu’nun şarkısı Code.Org’un 186 ülkede düzenlediği Kodlama Saati (Hour of Code) kapsamındaki Dans Parti (Dance Party) etkinliğinde tüm dünyayla paylaşılacak. Kodlamaya olan ilgiyi arttırmak amacıyla düzenlenen etkinliklere 2016 yılından bu yana ABD’den sonra en fazla katılım Türkiye’den oldu.

TÜRKÇE ŞARKIYLA KOD YAZILACAK

RobinCode yetkileri programın amacını şöyle özetliyor:

- Ülkemiz çocuklarının teknoloji kullanan değil teknoloji üreten nesiller olarak yetişmesi.

- Code.org ve RobinCode olarak bilgisayar bilimleri eğitiminin yaygınlaştırılması ve eğitimde fırsat eşitliği yaratabilmek için herkesin ücretsiz bir şekilde yararlanarak teknoloji üretebilmesi.

- Kız çocuklarının bilgisayar bilimleri eğitiminde eşit fırsatlara sahip olması, teknoloji dünyasında var olabilmeleri.

- Gelecekte İngilizce öğrenmek kadar önemli olacak olan kod okur yazarı olmak bilincini yaymak ve herkesin kod yazmayı öğrenebileceğini kanıtlamak.

- Herkesin kendi yaşadığı ekosistem içinde ve kendi diliyle teknoloji üretebilmesinin önemini göstermek.

- Dance Party uygulamasıyla müzik ve sanatı birleştirerek kod yazmayı öğretmek ve en önemlisi de çocukların online olan bu eğitim sürecinde bilgisayara hapsolmadan eğlenmeleri ve hareket etmelerini sağlamak.