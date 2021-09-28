Eğlence nasıl yazılır? TDK'ya göre eğlence kelimesinin doğru yazımı..

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Özellikle hem okunuşu hem de yazımı üzerinden halk arasında yazım hatası yapılan kelimeler içerisinde ‘eğlence’ sözcüğü ön plana çıkıyor.



Eğlence Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde yazılmış olan hali, ‘Eğlence’ biçiminde ifade edilir. Özellikle yazımı üzerinde hata yapmamak için, ‘ğ’ sessiz harfine çok dikkat etmek gerekmektedir. Neşeli ve hoşça vakit geçirilen dönem eğlence olarak ifade edilmektedir. Bu anlamı doğrultusunda tek başına ya da cümle içerisinde yine doğru yazımı üzerinden kullanılabilir.



TDK'ya Göre Eğlence Kelimesinin Doğru Yazımı



Bu kelimenin Türk Dil Kurumu üzerinden doğru yazılışını bakıldığı vakit yanlışı da ayırt edilebilir.



Eğlence (Doğru)



Eylence (Yanlış)



Yukarıda verilen doğru ya da yanlış yazım şekilleri üzerinden ele alındığı vakit, özellikle sessiz harflere dikkat etmek gerekir. Bu sayede doğru şekilde yazımı ele alınabilir ve aynı zamanda doğru okuma şeklinde ifade edilebilir.