Eğlence nasıl yazılır? Eğlence kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Türk dili zengin söyleyişlere sahip olduğu için aynı şekilde yazılan fakat okurken birbirinden farklı telaffuz edilen çok sayıda kelime bulunmaktadır.

Eğlence Nasıl Yazılır?

İnsanlar arasında hem yazarken hem de söylerken yanlış ifade edilen çok sayıda kelime bulunmaktadır. Eğlence kelimesi de bunlardan biri olarak ifade edilmektedir. Bu kelime anlam olarak neşeli ve iyi vakit geçirilen zaman dilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu kelimeyi telaffuz ederken '' ğ '' sessiz harfine dikkat etmek gerekmektedir. Eğlence kelimesi söylenirken ''ğ'' sesinin belirgin bir şekilde çıkartılması gerekmektedir. Eğlence kelimesinin doğru yazılışı, Eğlence şeklinde olmaktadır.

Eğlence Kelimesinin TDK' ya Göre Doğru Yazılışı

Eğlence kelimesinde yer alan sessiz harflerin söylenişlerine dikkat edildiği taktirde bu kelimeyi doğru telaffuz etmek mümkün olmaktadır. Bu sayede ortaya çıkacak yazım yanlışlarının da önüne geçilmiş olunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre eğlence kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı şu şekilde olmaktadır:

Eğlence (doğru)

Eylence (yanlış)