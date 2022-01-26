‘Eğitimin Dönüşümü’ Sempozyumu başlıyor

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın da katılacağı Sempozyum MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyeti’ne Eğitim de Modernleşme’ konuşmasıyla başlayacak. Sempozyumda 14’ü Türkiye’den, 3’ü yabancı olmak üzere 17 akademisyenin katılımıyla 10 konferans yer alacak.

Bin 315 katılımcının gelmesinin beklendiği Sempozyumla ilgili olarak TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk şunları söyledi:

“Eğitimin Davos’u olarak adlandırılan ve 2002 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen Antalya Eğitim Sempozyumu, uzun bir aradan sonra tekrar toplanıyor. Sempozyumun bu yılki teması ‘Eğitimin Dönüşümü’ olarak belirlendi. Bütün dünyayı etkileyen salgın süreci, eğitim uygulamaları alanında da yeni arayışlara sebep oldu. Ancak aynı zamanda fırsat da yarattı. Yıllardan beri yapılagelen usul ve metotlar dışında toplumları yeni öğretim yollarını bulmaya yönlendirdi. Eğitimin dönüşümü ifadesi, yüz yüze gerçekleştirilen eğitim etkinliğinin dijital yollarla da desteklenmesi anlamına geliyor. Eğitim alanında hizmet veren resmi ve özel kurumların teknolojik altyapılarını buna göre hazırlamaları gerekiyor. Öğretmenlerin ve eğitim hizmeti sunan her kademedeki ilgilinin bu alanda kendini hazırlaması gerektiği inancındayız.”