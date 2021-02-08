Eğitime ücretsiz yazılım desteği

Dijital eğitimin yeni bir alan olması nedeniyle öğretmenlerin ilgi çekici dijital içerik hazırlama ve sınıf yönetimi konusunda yaşadıkları sorunlara çözüm oluşturan myViewBoard ekositemi, eğitim, sunum ve birlikte çalışma için optimize edilmiş̧ çeşitli servisleri bünyesinde toplayarak öğretmenlere ilgi çekici etkili içerikler hazırlama, dijital alanda bir sınıf ortamı oluşturma ve yönetme gibi birçok çözüm sunuyor. Eğitim kaynakları ve favori web tarayıcılarıyla uyumlu olan ekosistem, öğretmenlerin daha önce hazırladıkları PDF dersleri ve Google sunumlarını sisteme aktarmalarına olanak tanıyor. Aynı zamanda barındırdığı özellikleriyle öğrencilerin online eğitimde yaşadığı zayıf etkileşim, dikkat dağınıklığı ve düşük katılım gibi sorunlarını da ortadan kaldırıyor.

Kolay kullanımıyla dikkat çeken myViewBoard’da öğretmenler, beyaz sayfadan çıkmadan dersine eklemek istediği tüm içeriklere tek tuşla ulaşabilirken, görüntüleri, videoları sadece sürekle bırak yaparak ders içeriklerine alıp, dersleri buluta kaydederek öğrencileri ile paylaşabiliyorlar. Ekran paylaşımı ve ekran yakalama özellikleri ile öğrenciler her zaman ders kayıtlarına ulaşabiliyor ve istedikleri zaman tekrar yapabilme imkanına sahip olabiliyorlar. K-12'den yüksek öğrenime kadar, ortak çalışmayı destekleyen sistem, interaktif eğitim çözümleri ile öğretmenler ve öğrenciler arasında karşılıklı iş birliğini teşvik ediyor.

'ÇOK DAHA HIZLI VE İYİ ÖĞRENMEYİ SAĞLAYACAK'

MyviewBoard’un eğitim profesyonellerinin dijital alanda yaşadığı sorunları çözmek için eğitim odaklı geliştirildiğini söyleyen ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit şöyle konuştu:

“Hızlı bir değişim dönemindeyiz ve bu süreçte öğrenciler yeni araçlara iyi adapte olurken, öğretmenler bir dizi zorluğun olduğu yeni bir ortama atıldı. Şimdi, teknoloji şirketlerinin karşılaştığı zorluk, yüz yüze ve uzaktan modelleri eğitmenlerin öğretme yöntemlerini önemli ölçüde değiştirmek zorunda kalmayacakları şekilde bir araya getirmektir. Video konferans yazılım platformları hızlı bir çözüm, ancak ihtiyaçlar doğrultusunda sınıflar için uzun vadeli bir alternatif değil. Önemli olan hem öğretmenler hem de öğrenciler için sınıflardan ev ortamlarına sorunsuz geçişi mümkün kılan sezgisel bir çözüme sahip olmak. Donanım sadece bir araç, esas iş yazılımla gerçekleşiyor. Günümüzde her alanda dikkat çekmeye başlayan yeni teknolojiler veri işleme, makine öğrenmesi ve yapay zekâ eğitimde çok daha hızlı ve iyi öğrenmeyi sağlayacak. Makine öğretmeyecek, yalnızca öğretmene daha akıcı bir şekilde yorumlayıp analiz edebileceği verileri sağlayarak asistanlık yapacak. Teknolojinin öğretmenin yerini alması değil, ‘yanında kılavuzluk etmesi’ gerekir. Burada da devreye bünyemizde geliştirdiğimiz myViewBoard giriyor.”

DÜNYADA 2 MİLYONUN ÜZERİNDE KULLANICI

ViewBoard interaktif tahtaları ve tüm tahtalar ile uyumlu olan myViewBoard, şu an dünyada 2 milyondan fazla öğretmen, öğrenci ve profesyonel tarafından kullanılıyor. Öğretmenler ve öğrenciler herhangi bir yazılım kurulumuna gerek olmadan istedikleri bilgisayar, tablet ya da mobil telefondan sadece bir tarayıcı yardımı ile oturum açabiliyor ve dersler daha sonra izlenmek üzere kaydedilebiliyor. Ekosistemin web tabanlı olması sürekli güncel kalmayı sağlıyor.

ÖĞRENCİLERE DE KOLAYLIK

Öğrenciler, myViewBoard Classroom'da dijital tahtadaki soruları yanıtlayabiliyor ve çözebiliyor. Sesli konferans ve canlı sohbet ile öğrencilerin başarısında büyük etken olan etkileşimli katılım imkânını sunan myViewBoard, yerleşik tek yönlü video akışıyla öğrencilerin öğretmenleri görmesini sağlıyor ancak mahremiyetleri korumak amacıyla öğrenciler kamera karşısında sınıfın geri kalanına gösterilmiyor. Teknolojisinde siber güvenliğe önem veren ekosistem, GDPR ve KVKK regülasyonları yüzde 100 uygun olması yanında hem iletişim hem de en üst düzeyde veri sızıntılarını önlemek amacıyla 256 bit şifrelenen uluslararası en üst seviyede alt yapılarla destekleniyor. 'Güvenli Öğrenme Alanı' ile Google ve Microsoft çoklu oturum açma özelliği kapsamında yerleşik güvenli kimlik doğrulama sistemiyle yalnızca uzaktan derslere katılma izni olanlar sınıfta bulunabiliyor.

Google Chrome, Microsoft Edge üzerinde çalışan, Windows, Mac ve Chrome OS ile uyumlu olan ekosistem, 100’den fazla görsel içerik sağlayıcısı tarafından destekleniyor.