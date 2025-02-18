Eğitime kar engeli

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Yetkililerden yapılan açıklamalara göre;

AMASYA

Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerimizde sadece taşımalı eğitim sisteminden faydalanan öğrencilerimiz için eğitime bir 18 Şubat Salı günü ara verilmiştir" denildi.

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 18 Şubat Salı günü verildiği belirtildi. Alaçam, Atakum, Canik, İlkadım, Yakakent ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

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SİNOP

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi. Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.