Eğitime kar engeli

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KONYA

Konya'nın 10 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Halkapınar, Karapınar, Hadim, Ereğli, Emirgazi, Taşkent, Akören, Ahırlı, Bozkır ve Derebucak ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 13 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlama ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak, ilçemiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

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ADANA

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı ve merkez dışındaki köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Saimbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı ve merkez dışındaki köy okullarında eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger, Çelikhan, Tut ve Kahta ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği kaydedildi.

TUNCELİ

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Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 3 ilçede tüm eğitim öğretime, 4 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Tunceli'de, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı belli aralıkla sürüyor. Kent geneli beyaza bürünürken, valilik Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür ilçelerinde tüm eğitim öğretime, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiğini duyurdu.