Eğitime kar engeli

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KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, kent kar yağışının devam edeceği, gece saatlerinde yoğun buzlanma oluşacağı ve muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

SİNOP

Sinop'ta da kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildi."

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle eğitim öğretime il genelinde ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada “İl merkezi ve ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verildi" denildi.

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ORDU

Ordu'nun yüksek ilçelerindeki okullarda da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

RİZE

Rize'nin İkizdere ilçesinde de yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime 7 Şubat Cuma günü ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarın tam gün tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAKARYA

Sakarya'da da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

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SİVAS

Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, taşımalı kapsamında olmayan öğrenciler için eğitim ve öğretimin normal düzeninde devam edeceği aktarıldı. Öte yandan Gürün ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.