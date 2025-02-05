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Eğitime kar engeli

Güncelleme Tarihi:

#Eğitime Kar Engeli#Nevşehir#Giresun
Eğitime kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 11:50

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Nevşehir, Konya ve Giresun’unda bazı ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

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NEVŞEHİR
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verildi” denildi.

GİRESUN
Alucra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Şebinkarahisar'da da kar, don ve buzlanma dolayısıyla taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretimine bugün ara verildi.

Konya
Konya'nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime ara verildi. Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği ifade edildi.

 

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#Eğitime Kar Engeli#Nevşehir#Giresun

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