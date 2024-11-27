Eğitime kar engeli

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Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde don riski ve buzlanma olduğu belirtildi. Açıklamada, Gölköy ilçesindeki okulların tamamında, Akkuş ilçesinde Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerindeki okullar hariç diğer eğitim öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 28 Kasım Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Diğer yandan Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise İpekyolu, Edremit, Tuşba ilçelerinde 28 Kasım günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.