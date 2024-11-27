×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimEğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Kış#Okullar Tatil
Eğitime kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 18:35

Ordu'nun Gölköy ilçesindeki tüm okullarda, Mesudiye ile Akkuş ilçelerindeki bazı okullarda ve Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba İlçelerinde 28 Kasım günü kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Haberin Devamı

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde don riski ve buzlanma olduğu belirtildi. Açıklamada, Gölköy ilçesindeki okulların tamamında, Akkuş ilçesinde Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerindeki okullar hariç diğer eğitim öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 28 Kasım Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. 

Diğer yandan Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise İpekyolu, Edremit, Tuşba ilçelerinde 28 Kasım günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar#Kış#Okullar Tatil

BAKMADAN GEÇME!