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Eğitime kar engeli 

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#Eğitime Kar Engeli#26 Kasım#Eğitim
Eğitime kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 17:05

Sivas, Kastamonu, Bayburt ve Erzincan'da devam eden olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime (26 Kasım 2024 Salı) 1 gün ara verildi.

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgemizde etkisini sürdürecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okullarda 26 Kasım 2024 Salı 1 (bir) gün daha eğitim ve öğretime ara veriyoruz. Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam. İyi tatiller" dedi. 

KASTAMONU
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçedeki taşımalı eğitime 26 Kasım Salı günü ara verildiği ifade edildi.

BAYBURT
Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

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ERZİNCAN
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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#Eğitime Kar Engeli#26 Kasım#Eğitim

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