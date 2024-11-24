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Eğitime kar engeli

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Tatil#Okul
Eğitime kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 17:16

Nevşehir, Kayseri Niğde ve Ordu'nun birçok ilçesi ile Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde  yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi.

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Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Niğde’de de kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Adana'nın Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve buzlanma ihtimalinin olduğu ve 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

KİTAP OKUYUN, KARTOPU OYNAYIN
Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı belirtildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam eden yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edildi. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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ORDUNUN İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Ordu Valiliği de yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu ilçeleri açıkladı. Buna göre; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadaş, Kabadüz, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey, ilçesinin tammaında ve Fatsa’nın Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda  25 Kasım’da bir gün süreyle eğitime ara verildi.

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#Kar#Tatil#Okul

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