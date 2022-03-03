Eğitime kar engeli

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ISPARTA

Isparta Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz genelinde 4 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

BURDUR

Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Altınyayla, Çavdır, Gölhisar ve Karamanlı ilçelerinde tüm okulların 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün tatil edildiği belirtildi.

KONYA

Konya’da, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Kar ve buzlanma nedeniyle Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Tuzlukçu, Sarayönü ve Yunak’ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Ayrıca Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerinde ise bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

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BİTLİS

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi Tatvan ve Mutki ilçelerinde okullar bir gün arayla tatil edildi.

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi Tatvan ve Mutki ilçelerine bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada 17 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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VAN

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edilirken, ilçede park halindeki araçların ise kara gömüldüğü görüldü. Meteorolojinin uyarılarından ardından ilçede kar yağışı yeniden başlarken, park halindeki araçlar kar altında kaldı. Başkale Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ilçede eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 Mart 2022 Cuma (yarın) ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir” denildi.

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Ovacık İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Spor Lisemiz hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimizinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

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ARDAHAN

Ardahan’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan’ın tüm ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Posof ilçesi sakinleri de mart ayında yağan yoğun kar ile büyük bir sürpriz yaşadı. Kar yağışının ardından ilçe genelinde enerji kesintileri yaşanırken, kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri seferber oldu.