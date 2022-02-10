Eğitime kar engeli

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NİĞDE

Niğde’de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için yarın eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."

KONYA

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Karaman merkezde de yarın yüz yüze eğitime ara verilirken, hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Konya’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Halkapınar, Ereğli, Yunak, Sarayönü, Doğanhisar, Ilgın, Hüyük, Altınekin, Çeltik, Derbent ve Bozkır ilçelerinde yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.

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KARAMAN

Karaman’da da merkez ve merkeze bağlı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Halk Eğitim Müdürlüğü ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime de ara verilirken, hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları idari izinli sayılacak.

ÇANKIRI

Çankırı’da yoğun yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi. Çankırı Valiliği, etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çerkeş ilçesinde 2, Yapraklı ve Orta ilçelerinde 1’er gün eğitim öğretime ara verildiğini duyuruldu. Çerkeş ve Orta ilçelerinde ayrıca, kamuda çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) bu süre boyunca idari izinli sayılmasına da karar verildiği belirtildi.

AKSARAY

Aksaray’da Gülağaç, Eskil ve Güzelyurt ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Kentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gülağaç, Eskil ve Güzelyurt ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

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SİVAS

Devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.30 ile 17.00 arasında daraltıldığı belirtildi. Emniyet, Jandarma, AFAD, 112, İtfaiye, Orman müdahale, Belediyeler, özel idaresi birimleri ise bu kapsamın dışında tutuldu. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunanlara ise 1 gün idare izin verildi. İzinlerin 10 Şubat Perşembe gününü kapsadığının altı çizildi.

GÜMÜŞHANE

Dün akşam saatlerinde başlayan etkili kar yağışı nedeniyle Merkez, Kelkit, Şiran, ve Köse ilçelerindeki tüm okullar 10 Şubat Perşembe günü bir süreyle tatil edildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan duyuruda il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Merkez, Kelkit, Şiran, Köse ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 10 Şubat Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği kaydedildi. Duyuruda ayrıca bahse konu günde engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların da dikkatli olmaları istendi.

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BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiyle birlikte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

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KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edilirken, 3 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi. Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam yağış sonrasında Yahyalı, Hacılar ve İncesu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken, Özvatan, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

HAKKARİ

Yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 62 köy ve 115 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ayrıca Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk, ortaokul ve liselerde bugün eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi