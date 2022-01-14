Eğitime kar engeli

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Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara veren il ve ilçeler şöyle:

SİNOP

Sinop Eymür-Ahlatçık, Sazlı-Akbaş, Kirençukuru, Taşmanlı-Dizdaroğlu taşıma hatlarında, Ayancık, Gerze, Dikmen ve Erfelek ilçesi tüm taşıma hatlarında eğitime 1 gün ara verildi.

VAN

Van’da ilk, orta, liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de yarın kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

KARAMAN

Karaman’da bağlı Kazımkarabekir, Ayrancı, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinin köylerinde eğitime 1 gün ara verildi. Dersler çevrim içi ortamda devam edecek.

ORDU

Çaybaşı ilçesin Köklük, İlküvez, Taşkesiği, Kapılı, Göksu, Aşıklı-Çakıllı Mahalleri'nde bulunan okulların tamamında, Kabadüz ilçesinde ise Yokuşdibi İlk ve Ortaokulu’nda, Ulubey, Gölköy, Gürgentepe, Akkuş ve Mesudiye ilçelerinin bulunan okulların tamamında eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacak.

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MERSİN

Mersin’in Gülnar ilçesinde taşımalı eğitim merkezlerine giden ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yüz yüze eğitimine 1 süreyle ara verildi.