Eğitime bir gün ara... İstanbul bir kez daha kar alarmına geçti

Haberin Devamı

İstanbul’da kar yağışla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantı sonrasında alınacak tedbirler ile ilgili olarak; Meteoroloji ve Karayolları müdürlükleri, İCA, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmeleri, İBB AKOM, Kızılay ve İstanbul AFAD temsilcileri tarafından değerlendirme ve sunumlar gerçekleştirildi.

OKULLAR TATİL

Öte yandan İstanbul Valiliği akşam saatlerinde, kentte tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında bugün için tatil kararı aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarındada engelli, malul ve hamile personel de idari izinli sayılacak.