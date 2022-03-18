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Eğitime bir gün ara... İstanbul bir kez daha kar alarmına geçti

#İstanbul#Eğitim#Okul
Eğitime bir gün ara... İstanbul bir kez daha kar alarmına geçti

İstanbul geçtiğimiz hafta yaşadığı kar alarmından sonra bir kez daha teyakkuza geçti. Dün AFAD’da Vali Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen acil durum toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları katıldı.

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İstanbul’da kar yağışla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantı sonrasında alınacak tedbirler ile ilgili olarak; Meteoroloji ve Karayolları müdürlükleri, İCA, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmeleri, İBB AKOM, Kızılay ve İstanbul AFAD temsilcileri tarafından değerlendirme ve sunumlar gerçekleştirildi.

OKULLAR TATİL

Öte yandan İstanbul Valiliği akşam saatlerinde, kentte tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında bugün için tatil kararı aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarındada engelli, malul ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

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#İstanbul#Eğitim#Okul

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