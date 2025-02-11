Eğitime bir gün ara

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Yurt çapında etkili olan soğuk hava dalgası bazı illerde eğitim öğretim faaliyetlerine olumsuz etki ediyor. Kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirdiği aksamalar ve riskler nedeniyle kaymakamlıklar kar tatili duyuruları yapıyor. 12 Şubat Çarşamba günü eğitim öğretime ara verilen il ve ilçeler şöyle:

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitime ara verildi. Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, meteoroloji raporları doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildi.

SAMSUN

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Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 80. Yıl İlk/Ortaokulu ile Tayyar Mehmet Paşa Ortaokullarında da 12 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim öğretime ara verildi.