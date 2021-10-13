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HABERLEREğitim Haberleri

Eğitime 10 bin tablet desteği

#Milli Eğitim Bakanlığı#Tablet#Türk Telekom
Eğitime 10 bin tablet desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), belirlenen okullar aracılığıyla maddi imkânları kısıtlı öğrencilere 10 bin tablet dağıtıyor.

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Türk Telekom tarafından MEB’e teslim edilen tabletler, okullar aracılığıyla sosyo-ekonomik imkânları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen tabletler, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddi yönden imkânları kısıtlı öğrencilere teslim edilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; “6 Eylül itibarıyla başlattığımız yüz yüze eğitim sürecinde, karantina nedeniyle okula 10 gün ara veren öğrencilerimize canlı derslerle uzaktan eğitim veriyoruz. Bu süreçte ihtiyacı olan öğrencilerimize ücretsiz tablet desteği sağlıyoruz. Bağışlanan 10 bin tableti de bu kapsamda çocuklarımıza ulaştıracağız“ dedi.

ÖDEVLERİNİ RAHATÇA YAPACAKLAR
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile başlattıkları çalışma hakkında görüşlerini ileten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle tüm kesimlerin bilgiye erişiminde fırsat eşitliğine katkı sağlıyoruz. Ülkemizi dijitalleştirme konusunda öncelikli alanlarımızdan birisi de eğitim. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, daha önce de pek çok projede iş birliği yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığı’mıza 10 bin adet tablet bağışlama kararı aldık. Böylelikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin de derslerini teknolojiye uygun şekilde takip ederek, ödev ve araştırmalarını rahatça yapmaları mümkün olacak. Türkiye’nin dijital ayak izini daha da arttıracak bu anlamlı ve değerli projeyi gerçekleştirme fırsatı sunan başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer olmak üzere, emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Tablet#Türk Telekom

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