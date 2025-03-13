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Eğitimde yapay zekâ nasıl kullanılmalı?

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#Konuk Yazar#Doç. Dr. Şahin Gökçearslan#Yapay Zeka
Eğitimde yapay zekâ nasıl kullanılmalı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 12:45

Günümüzde yapay zekâ (YZ), eğitim alanında dönüşüm yaratan en önemli teknolojilerden biri olarak dikkat çekiyor.

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Eğitim alanında YZ sınıf içi ve çevrimiçi öğrenme süreçlerini daha etkili, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş hâle getiriyor. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Gökçearslan, eğitimde dijitalleşmenin ivme kazandığı bu dönemde, üretken yapay zekanın sunduğu fırsatların eğitimci, öğrenci ve veliler için heyecan verici hâle geldiğini söylüyor. Doç. Dr. Gökçearslan, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında yapay zekanın eğitim süreçlerine katkı sağlaması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor.

Doç. Dr. Şahin Gökçearslan’ın yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Doç. Dr. Şahin Gökçearslan#Yapay Zeka

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