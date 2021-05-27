Eğitimde Türkiye-Azerbaycan işbirliği

Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan’ın tüm alanlarda karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde iki kardeş ülke olarak iş birliği yaptığını söyledi.Eğitim alanının da bu iş birliğinin önemli bir kısmını oluşturduğunu belirten Aliyev, “Genç neslin yetiştirilmesi ve birbirlerine bağlı olmaları için eğitim alanında önemli adımlar atılmalıdır ve atılıyor. Ülkemizde yeni dönem başladı. Karabağ Savaşı sonrasında imar dönemi başladı. Size, işgalden kurtarılan topraklarda Ermenistan’ın gerçekleştirdiği yıkımın anlatıldığı kitabı takdim edeceğim. Topraklarımızın nasıl bir yıkıma maruz kaldığını göreceksiniz. Şimdi o şehirlerin planları hazırlanıyor. Planlarda okulların inşası da yer alıyor. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın Şuşa’ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Türkiye’den hediye olarak önerilen okulun temelinin atılması öngörülüyor” dedi.

GENÇLİK FORUMLARI YAPILMALI

Aliyev, eğitim alanında ciddi reformlar yaptıklarına dikkat çekerek “Türkiye’nin tecrübesi bizim için çok önemli. Eğitimin kalitesinin artırılması, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan gençlerinin birbirlerine daha sıkı bağlanması için öneriler de müzakere edilmeli. Biz güçlü bir müttefiklik oluşturduk ve gelecek nesiller de bu müttefiklik ve kardeşliğe uygun adımlar atmalılar. Şimdiden birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olmalılar. Bu amaçla gençlik forumları, eğitim programları gibi çeşitli etkinlikler yapılmalı” dedi.

MESLEK OKULLARI İÇİN TÜRKİYE’DEN DESTEK UMUYORUZ

Türkiye ile Azerbaycan arasında meslekî eğitimle ilgili işlerin devam etmesinden memnuniyet duyduğunun altını çizen Aliyev şunları söyledi: “Buna çok büyük ihtiyaç var. Bugün Azerbaycan büyük imar çalışmalarının eşiğinde ve yeni eğitimli personelin yetiştirilmesi hem kurtarılan topraklarda hem de ülke genelinde çok önemli. Bu nedenle kurtarılmış topraklarda o bölgelerin potansiyeline göre meslek okulları kurulmalıdır. Bu konuda Türkiye’nin desteğini umuyoruz.” Aliyev, ders kitaplarında Karabağ Savaşı’yla ilgili bilgilerin yer almasına ilişkin talimat verdiğini belirterek Türkiye’deki tarih kitaplarında da bu konunun yer almasını arzu ettiklerini söyledi.

“NE GEREKİYORSA YAPARIZ”

Karabağ Zaferi dolayısıyla Aliyev’i kutlayan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise “Eğitimin geliştirilmesi, geleceğe dönük programlar konusunda mevkidaşımla ne gerekiyorsa ziyadesiyle yaparız. Hiç endişeniz olmasın. Sizin emirleriniz bizim için yeterlidir. Bu çerçevede, meslekî eğitimle ilgili yaptığımız protokol şu anda hayata geçiyor. Bugün de onun temaslarını sürdüreceğiz. Süreçlerin hızlanması için ne gerekiyorsa birlikte yapıyoruz. Verdiğiniz destek bizim açımızdan çok çok mühim” diye konuştu.

TWITTER’DAN PAYLAŞTI

Twitter’da yaptığı paylaşmında Bakan Selçuk: “Kardeş Azerbaycan’daki programlarımıza Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev’in heyetimizi kabulüyle başladık. Mesleki eğitim başta olmak üzere eğitimin her alanındaki iş birliklerimizin, ebedî kader ortaklığımızdan aldığımız güçle gelecekte önemli atılımlar getireceği inancındayız” dedi.

Gezi porgramı dâhilinde Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı’nın eşlik ettiği Ziya Selçuk, Haydar Aliyev’in kabrini de ziyaret ederek anı defterine yazdı.