‘Eğitimde teknoloji zirvesi’ başladı

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ETAK24’ün ilk gününde Bakan Tekin’in katılımıyla stant alanları ziyaret edildi. Teknoloji sektörünü desteklemeyi amaçladıklarını vurgulayan Bakan Tekin, stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ TEMASI

Onursal Başkanlığını Bakan Tekin’in yaptığı zirvenin açılışında konuşan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, zirveyi önümüzdeki yıllarda genişleterek geleceğin önde gelen eğitim teknolojileri etkinlikleri arasına sokmayı hedeflediklerini belirtti ve şöyle devam etti: “Bu sene üç ana tema belirledik. Eğitimde teknoloji teması altında, eğitimde yapay zekâ uygulamaları, gençlere yönelik tek odaklı girişimcilik eğitimleri, bulut bilişim, eğitimde arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik uygulamaları gibi güncel konular ele alınacak. Ayrıca eğitimde araştırma ve geliştirme teması altında eğitimde yenilikçilik ve sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm gibi dünya çağında ele alınan önemli konular. Eğitim teknolojileri sektörünü desteklemek, güçlendirmek ve bu sektörün hem Türkiye için hem devlet hem özel okullar için hem de dünyaya ihraç edilebilir ürünler çıkarması için, yeni ürünler çıkarması için, yeni teknolojiler geliştirmesi için desteklemek, güçlendirmek, yol göstermek MEB’in bir görevi. Bunun ilk adımı Orta Doğu Teknik Üniversitesinde kurduğumuz eğitim teknolojileri kuluçka ve inovasyon merkezi. Bu merkezde bir profesyonel öğrenme laboratuvarımız var. Özellikle eğitim teknolojisi çalışan firmaların ürünlerini, teknoloji platformlarının gelip test etmeleri için böyle bir laboratuvar ortamı veriyoruz.”

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AR-GE VE KALİTE SUNUMU

Zirvede eğitimde teknoloji ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile kalite konularındaki ilerlemeler 7 Eylül’e kadar masaya yatırılacak. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında MEB’in eğitim teknolojisi, AR-GE faaliyetleri ile kalite konularındaki ilerleyen çalışmalarının uluslararası alanda tanıtılması, örnek çalışmalarını dünya kamuoyuyla paylaşması, bu alanlarda önde gelen ulusal ve uluslararası kurumları bir araya getirerek işbirliklerine ve görünürlük faaliyetlerine zemin hazırlanması hedefleniyor.