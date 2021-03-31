Eğitimde iş birliği

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı alanlarını kapsayan protokolle üyeler, çalışanlar ve ATO personeli yüksek lisans, doktora ve uzaktan öğretim yüksek lisans programlarından yararlanabilecek. Protokolle birlikte üyelerin ihtiyacı ve ATO'nun talebi doğrultusunda istenilen konularda eğitim programı oluşturulacak.

"İŞ BİRLİĞİ EKONOMİ İÇİN KIYMETLİ"

Gürsel Baran oda olarak üyelerinin dönüşümlere uyum sağlaması ve bilgi birikimlerini artırarak işlerini büyütmelerini arzu ettiklerini belirten Baran:

"ATO'nun istediği sayıda öğrenci için kontenjan ayrılacak. Üniversite ve reel sektör iş birliğinin ekonomik gelişim için kıymetli olduğuna inanıyorum. Metal ve Metalurji Sektöründe Yenilikçi Teknik ve Mesleki Yeterlilik Geliştirme Merkezi kurabilmek için de ortak başvuru yaptık, ön kabulden geçen projenin sonucunu bekliyoruz” dedi.



"ATO İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ"

ATO ile gelecek dönemde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü alanlarına yönelik de protokol yapılabileceğini söyleyen Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da "ATO ile iş birliği yapmak gerçekten çok önemli. Oda üyesi işletmeler, çalışanlar ve personele yönelik, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim iş birliği yapacağız. Metal alanında Mükemmeliyet Merkezi kurulması konusunda iş birliğimiz de ayrıca önemli" dedi.