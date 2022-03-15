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Eğitimde güç birliği

#Fenerbahçe#Bahçeşehir Koleji#Fenerbahçe Kampüsü
Eğitimde güç birliği

Fenerbahçe çatısı altında faaliyet gösteren Fenerbahçe Koleji ile 3 kıta, 9 ülkede bulunan, dünyada 200 bini aşkın öğrenciyi geleceğin eğitimiyle buluşturan BAU Global bünyesindeki Bahçeşehir Koleji, güçlerini birleştirdi.

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Fenerbahçe Koleji 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyetlerine ‘Bahçeşehir Koleji Fenerbahçe Kampüsü’ adıyla devam edecek. Belirlenen yol haritasında, bu önemli iş birliğinin artırılarak Bahçeşehir Koleji Fenerbahçe Kampüsleri açılması adımları da yer alacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Bir asrı aşkın geçmişiyle Türk sporuna önderlik eden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün en önem verdiği konuların başında Fenerbahçe Eğitim Kurumları geliyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, milli değerlerine bağlı, bilinçli, girişimci, üretken, başarılı, hedefleri olan, uluslararası ve kültürlerarası diyalog ve deneyim kazanmış bireyler yetiştirme amaçlarımızı şimdi Bahçeşehir Koleji iş birliğimiz ile daha da güçlü şekilde sahipleniyoruz” dedi.

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‘GÜÇ BİRLİĞİNDEN SON DERECE MEMNUNUZ’
Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, iki kurum arasında yapılan bu güç birliğinden son derece memnun olduğunu ve katkılarından dolayı başta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Yücel, Atatürk'ün açtığı çağdaş yolda, spora önem veren ve yaşamın bir parçası olduğunu benimseyen nesiller yetiştirmenin önemini hatırlattı ve “Her zaman, yaşam boyu öğrenen, üreten, sorun ve ihtiyaçlar karşısında çözüm geliştirebilecek beceri ve niteliklerle donatılmış, aldığı eğitimin izlerini taşıyacak bireyler yetiştirmeyi görev biliyoruz” diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Bahçeşehir Koleji#Fenerbahçe Kampüsü

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