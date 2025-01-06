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Eğitimde görsel materyalleri kullanmak neden önemli?

Güncelleme Tarihi:

#Konuk Yazar#Nurcan Demiralp#Eğitimde Görsel Materyal
Eğitimde görsel materyalleri kullanmak neden önemli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 14:43

Hem temel hem de ortaöğretim kademesinde öğrenciler yaklaşık 40 dakika süren ders boyunca yeni bilgilerle tanışıyor.

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Ancak bu bilgilerin tamamının akılda uzun süre kalması ya da ders süresi boyunca çocukların dikkatinin dağılmaması her zaman çok kolay olmayabiliyor. Uzmanlar özellikle coğrafya gibi derslerde, bilgilerin görsel materyallerle desteklenmesinin öğrencilerin ilgili konuyu daha rahat anlamasına katkı sağlayacağını söylüyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Demiralp, özellikle filmlerin derslerde kullanılması halinde öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerinin artacağını dile getiriyor. Prof. Dr. Demiralp, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında eğitimde film, belgesel gibi görsel materyallerin kullanılmasının önemini anlatıyor.

Prof. Dr. Nurcan Demiralp’in yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Nurcan Demiralp#Eğitimde Görsel Materyal

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