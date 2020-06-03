'Eğitimde Fırsat Eşitliği Bursu' için başvurular devam ediyor

Özyeğin Üniversitesi'nin ekonomik koşulları ne olursa olsun başarılı ve yetenekli öğrencilerin dünya standartlarında bir eğitim alma hakkı olduğuna inanarak hayata geçirdiği Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı'nın 2020 başvuru süreci 6 Temmuz’da sona erecek. Her yıl Türkiye'nin dört bir yanından üniversite adaylarının başvuru yaptığı program kapsamında burs almaya hak kazanan öğrenciler, karşılıksız olarak verilen burs aracılığıyla öğrenim ücretinden yüzde yüz muaf tutuluyor. Herhangi bir akademik başarısızlıkta kesintiye uğramadan devam eden öğrenim bursunun yanı sıra bursiyer öğrenciler üniversitenin yurtlarında ücretsiz konaklıyor, her ay yemek ve diğer ihtiyaçları için nakit destek alıyor. Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilere karşılıksız burs olanağı sağlayan programdan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sıralamasında ilk 20 binde yer alan lise son sınıf öğrencileri yararlanabiliyor. Başvurmak isteyen adaylar programın web sitesi olan ozuburs.ozyegin.edu.tr/tr aracılığıyla online form doldurabiliyor.

‘BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN ULAŞILABİLİR OLMAYI HEDEFLİYORUZ’

Türkiye’nin her köşesinden yetenekli ve başarılı gençler için erişilebilir olmaya öncelik verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk, “Değerli bağışçılarımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz burs programımız, tüm Türkiye’den başarılı ancak maddi imkansızlık içindeki öğrencilerimizi hayallerine bir adım daha yaklaştırdığı gibi ülkemiz için de önemli bir sosyal girişim örneği olma özelliği taşıyor. İlk kez 2015 yılında uygulanmaya başlanan Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı’nda bugüne kadar 110 öğrenciye karşılıksız burs imkânı sağlandı” dedi.

‘BEN DE DAHİL BİRÇOK İNSANIN HAYATI DEĞİŞTİ’

Uluslararası İlişkiler Bölümü bursiyeri Rabia Korkut, Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programının hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kendimi bir birey olarak hissetmemi sağlayan, tek başıma neler başarabileceğimi gösteren bir proje. Özyeğin Üniversitesi’nin sunduğu burs imkanıyla tanıştıktan sonra aklımdaki soru işaretleri de yanıt buldu. Ben de dahil bir çok insanın hayatı bu proje sayesinde değişti. Hedefim, akademik kariyerimi başarı ile tamamlayarak hayallerimi gerçekleştirmek.”