Eğitimde eşitlik anayasası

Kılavuz, içeriklerde kadın-erkek temsilinde ön yargı ve kalıp yargıların bulunmamasından, örneklerde ve karakterlerde kadın ve erkek dağılımı açısından makul bir denge gözetilmesine kadar önemli düzenlemeler içeriyor. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık’ın eğitimde toplumsal cinsiyet eşitline yönelik soru önergesini yanıtlayan Bakan Selçuk, eğitimle ilgili şu bilgileri aktardı: “2019 yılı okuma yazma bilmeyen kadın sayısı 1 milyon 738 bin 389’dur. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadın eğitim kurumu yöneticilerinin toplam eğitim kurumu yönetici sayısına oranı yüzde 19.50’dir. Ayrıca kadın il millî eğitim müdürü sayısı üç, kadın ilçe millî eğitim müdürü sayısı ise 10’dur.”

CİNSİYET AYRIMINDAN KAÇINILDI

Selçuk yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “Eğitim/öğretim programları çalışmalarında, bir cinsi öven ya da yeren anlatımlardan özenle kaçınıldı. Bu tür ögelerin yer almamasına azami derecede dikkat edildi. Ders kitapları ile eğitim araçlarında ise metinlerde ve görsel ögelerde kullanılan kız-erkek öğrenci sayıları denk tutuldu, herhangi bir mesleği bir cinsle özdeşleştiren anlatım ve görsellerden kaçınıldı, aile ile ilgili kazanımların işlendiği bölümlerde ailede demokratik yapı ve işleyiş ile anne baba rolleri özenli bir şekilde ifade edilerek kadın erkek eşitliğine dikkat çekildi. Ayrıca ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alan metinlerle etkinlik görselleri tasarlanırken, cinsiyet ayrımcılığını çağrıştırmayacak ögelerin seçimine özen gösterildi.”