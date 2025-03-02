‘Eğitimde dijital dönüşümü hızlandırıyoruz’

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından eğitimde VR teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanılması amacıyla “Eğitimde Sanal Gerçeklik ve İnovasyon Konferansı” düzenlendi. Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezinde (ETKİM), ODTÜ TEKNOKENT iş birliğinde düzenlenen konferans; sanal gerçeklik (VR) alanında çalışan akademisyenler, öğretmenler, alan uzmanları ve girişimcileri bir araya getirdi. İki gün süren konferansta VR alanında akademik ve uygulamalı bilgilerin birleştirilmesi, bu uygulamalarda karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, bilgi paylaşımı ve ağ kurma katkısı, VR kullanımında sınıf yönetimi ve özel eğitim gibi detayların ele alınması gibi konular tartışıldı.

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ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ

YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı ise yeni teknolojilerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, eğitimde beceri odaklı dönüşüm ve öğretim süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerin mesleki memnuniyetlerini artırmak, öğrencilerin 21’nci yüzyıl becerilerini geliştirmek ve dijital teknolojileri eğitim süreçlerine entegre etmek amacıyla eğitim teknolojileri sektörünü güçlendiriyoruz. Bu çerçevede, teknoloji geliştiren firmalarla eğitimciler arasındaki etkileşimi artırarak, eğitimdeki dijital dönüşümün hızlanmasını sağlıyoruz. Eğitimde VR, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ gibi ileri teknolojilerin nasıl kullanılacağı, sınıf içindeki senaryolarla nasıl uyumlu hale getirileceği konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KRİTİK SEKTÖRLERDEN BİRİ

Eğitim teknolojileri, ülkemiz için kritik sektörlerinden biri. Hızlı bir şekilde EBA VR alanı oluşturup arkadaşlarımızla birlikte öğretmenlerin öğrencilerini yönlendirebileceği, ücretsiz içeriklerle teknolojiye ve fen bilimlerine olan ilgiyi artırabilecek bir başlangıç yapıyoruz. Ancak asıl amacımız, bu teknolojileri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ndeki becerilerle yenilikçi sınıf içi kullanım senaryoları üzerinden nasıl kullanacağımızı tartışmak.”

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‘DÜNYA ÇAPINDA REKABETÇİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ’

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar ise “Türkiye’nin devasa öğrenci ve öğretmen kitlesi, eğitimde teknoloji kullanımına dair eşsiz bir fırsat sunuyor. Özellikle sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi ileri teknolojilerin pedagojik açıdan doğru bir şekilde entegre edilmesi büyük önem taşıyor. ODTÜ Teknokent olarak bu alanda girişimcileri destekliyor ve eğitimde dijital dönüşümü hızlandıracak projelere yatırım yapıyoruz. Eğitim teknolojilerinde dünya çapında rekabetçi ürünler geliştirebiliriz ve bu alandaki yatırımlar Türkiye’yi önemli bir oyuncu yapacak” dedi.