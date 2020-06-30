Eğitimde çağa uygun strateji

Bilimsel bilginin, sektörel bilgi ile desteklendiği lisansüstü programlar, endüstri mühendisliğinden sanat ve tasarıma, lojistik mühendisliğinden özel ve kamu hukuk alanlarına kadar çeşitlilik gösteriyor. Doktora ve sanatta yeterlik programlarının tümü gerekli değerlendirme koşullarına sahip öğrencilere ücretsiz olarak sunuluyor. Lisansüstü eğitim almanın önemini vurgulayan Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yetkilileri, yüksek lisans ve doktora eğitiminin, bireye hem akademik hem iş dünyası hem de kişisel gelişim açısından önemli katkılar sağladığını kaydetti. Yetkililer, eğitim olanakları hakkında şu bilgileri verdi:

GÜÇLÜ UZAKTAN EĞİTİM

“Sosyal bilimlere yönelik enstitü yüksek lisans programları işletme, ekonomi, iletişim, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası lojistik yönetimi, turizm işletmeciliği, özel hukuk, kamu hukuku, uluslararası ilişkiler, psikoloji, İngiliz dili ve edebiyatı anabilim dalları ile sanat ve tasarım ana sanat dalı yüksek lisans programlarından oluşuyor. Ayrıca işletme yönetimi uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı olan e-MBA de güçlü uzaktan öğretim alt yapısıyla 4 yıldır lisansüstü eğitim olarak veriliyor. Yüksek lisansını ileriye taşımak isteyen adaylara yönelik olarak da özel hukuk, kamu hukuku, sanat ve tasarım, işletme ve finans doktora programları sunuluyor. Fen bilimlerine yönelik enstitüsü programları ise bilgisayar mühendisliği doktora ve yüksek lisansı, elektrik-elektronik mühendisliği doktora ve yüksek lisansı, endüstri mühendisliği doktora ve yüksek lisansı, iç mimarlık yüksek lisansı, işletme mühendisliği yüksek lisansı, lojistik mühendisliği yüksek lisansı, mimarlık doktora ve yüksek lisansı olarak belirlendi. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, yaşam boyu eğitimin önemi daha da fazla ortaya çıkmaya başladı. Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bilim ve teknoloji başta olmak üzere hayatın her alanında yeni buluşlar yapılıyor. Resmi kurumlardan özel sektöre kadar herkes bu çağa uygun stratejiler geliştiriyor.”