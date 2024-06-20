Eğitimde bir yılda neler oldu?

Haberin Devamı

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in göreve başladığı 4 Haziran 2023’ten bu yana hayata geçirilen projelerin yer aldığı Yıllık Bülten hazırlandı. Bültende MEB’in hayata geçirdiği projeler, aldığı yeni kararlar, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, öğretmen çalışmaları gibi birçok etkinlik anlatıldı. 250 sayfalık bültende Öğretmenler Odası Buluşmaları’ndan sınıf tekrarının yeniden uygulanması ve devamsızlık affının kaldırılmasına kadar birçok yenilik yer alırken, Dijital Vatandaşlık Eğitim Projesi, “Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!” konulu kompozisyon yazma yarışması, Geleneksel Çocuk Oyunlarına İlişkin İzleme ve Değerlendirmeler, Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu Projesi gibi çalışmaların da detayları paylaşıldı.

Haberin Devamı

AYDINLIK BİR İSTİKAMET

Bültenin sunuş yazısını kaleme alan Bakan Tekin, eğitimin çok yönlü bileşenleri içeren bir sistemler bütünü olduğunu belirterek, “Bu bütünün en değerli varlığı olan öğrencilerimizin yetişmesinde, köklü geçmişimizden ve geleneklerimizden ilham alarak onları millî ve manevi değerler çerçevesinde donanımlı bireyler hâline getirmeyi ve maddi kalkınmanın zirvesine ulaşmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin Türkiye Yüzyılı’nda Anadolu’dan dünyaya, insanlığın gelişimine katkı sağlayacak evrensel nitelikte fikirler üreteceğine ve geleceğe yön vereceğine olan inancımız tam. Tüm insanlığa yeni yollar sunacak öğrencilerimizin yetkin ve erdemli bireyler olarak yetişmeleri için daima yanlarında ve destekçisi olacağız. İstiklalden istikbale, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek nesiller yetiştirme vizyonu, kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda bize aydınlık bir istikameti işaret ediyor. Bu inançla hazırlanan ‘Millî Eğitim Bakanlığı Yıllık Bülteni’ Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerince Haziran 2023’ten itibaren son bir yıl içinde hayata geçirilen çalışmalardan bazılarını içeriyor. Başarıya dair her ne varsa eğitim paydaşlarımızın bu hususta rolü büyük” dedi.