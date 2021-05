“Eğitimde artık eskiye dönülmeyecek”

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezinin (SODİMER) ev sahipliğinde düzenlenen ve Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nın sponsoru olduğu "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi", çevrimiçi düzenlenen açılış toplantısıyla başladı. Açılışta konuşan Enver Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim alanında Fatih Projesiyle Türkiye'de bir farkındalık yaratarak dijitalleşmeyi toplumun önüne salgından daha önce getirdiğini belirtti

Eğitimde teknolojinin kullanımına önem verenlerin her zaman öne çıktığını vurgulayan Yücel, "Dünya üzerinde 6 noktada üniversitemiz var. Bu 6 noktada eğitimin nereye gittiğini yakından takip ediyoruz. Salgınla birlikte artık bize öyle bir dayatma geldi ki eğitimde dijitalleşmenin zorunluluğunu gördük. Türkiye'nin altyapıdaki yatırımları burada kendini gösterdi. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler bizim arkamızda kaldılar" diye konuştu.

Dünyada her düzeyde uzaktan eğitimi mükemmel seviyede yapan Türk kurumları olduğunu belirten Yücel, şunları söyledi:

"Dijitalleşme sadece eğitim alanında değil her alanda ve sektörde değişime uğruyor ve değişimin de sürekli geleceğini bize gösteriyor. Eğitimde dijitalleşmeyi iyi bir noktayı getirebilirsek endüstride de ilerleriz ve biz eğitimciler olarak bu alanda en önde olmalıyız. Kendi uygulamalarımızı Kanada'ya verdik, İngiltere'ye ve ABD'ye verdik. Yaptığımız yöntemleri de sonradan test ettik ve normal eğitime göre çok da geri kalınmadığını ve öğrencilerin kayıp yaşamadığını arkadaşlarımız yaptıkları testlerde gördü. Kurum olarak bu konuya ülkemizin geleceği için bakıyoruz. Biz eğitimde fırsat eşitliğini de bu yöntemle yakalayabileceğimize inanıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini de bu şekilde her bölgedeki çocuğumuza yetişerek sağlamış oluruz. Eğitime gönül veren arkadaşlarımız bilsinler ki bundan sonra salgın hangi noktaya gelirse gelsin eskiye geri dönülmeyecek. Hibrit bir yapıya geçilecek ve bütün dünyada bu böyle yaşanacak. Eğitim fakültelerimiz de öğretmen yetiştiren kurumlarımız da buna göre bir altyapıya geçiş yapmak durumunda kalacaklar. Bizler de elimizden geleni yapacağız."